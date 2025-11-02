El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, expresó su pesar por el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, ocurrido la noche del sábado durante los festejos del Día de Muertos.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el funcionario estadounidense escribió: “En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos”.

Landau destacó además la disposición del gobierno estadounidense para fortalecer la colaboración con México en materia de seguridad, con el objetivo de combatir al crimen organizado que opera en ambos países.

“Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera. Aquí vemos a Carlos con su pequeño hijo en brazos durante la celebración, momentos antes del ataque. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas”, añadió.

On this All Souls’ Day, my thoughts are with the family and friends of Carlos Manzo, mayor of Uruapan, Michoacán, Mexico, who was assassinated at a public Day of the Dead celebration last night. The US stands ready to deepen security cooperation with Mexico to wipe out organized… pic.twitter.com/hf8XObasHf — Christopher Landau (@DeputySecState) November 2, 2025

Cómo ocurrió el ataque contra el edil

El asesinato del alcalde Carlos Manzo ha generado una amplia condena tanto a nivel nacional como internacional.

Autoridades mexicanas informaron que el ataque ocurrió minutos después de que el edil participara en el tradicional Festival de Velas, evento emblemático del Día de Muertos en Uruapan, Michoacán. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

