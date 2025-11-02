Sheinbaum Condena Asesinato de Carlos Manzo Tras Reunión con Gabinete de Seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y expresó sus condolencias a su familia. Además, aseguró que contaba con protección federal.

En una publicación de X, la mandataria aseveró que desde el momento en que se tuvo conocimiento de este hecho, habló con el gobernador de Michoacán y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, "quien ha mantenido comunicación constante con el fiscal del estado".

Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida.

Asimismo, Sheinbaum apuntó que convocó al Gabinete de Seguridad con el fin de garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad en el homicidio de Manzo.

Los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y contaba con protección federal.

Se prevé que el Gabinete de Seguridad dé una conferencia de prensa este domingo para informar con los avances en la indagatoria de este caso.

Historias recomendadas:

Fiscalía de Michoacán Revela Detalles del Asesinato de Carlos Manzo, “El Alcalde del Sombrero”

Carlos Manzo y Yolanda Sánchez, Entre los 7 Ediles Asesinados en Cuatro Años en Michoacán