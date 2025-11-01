¿Quién Era Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán? Lo Comparaban con Nayib Bukele

Durante el Festival de Velas, fue asesinado a balazos el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien llegó al cargo como independiente y una agenda centrada en la mano dura contra el crimen. Su política y discurso le ganó comparaciones con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Quién era? ¿Cuál era su partido? Te contamos

El asesinato de Manzo fue confirmado por el Gabinete de Seguridad; mientras que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que hay dos personas detenidas vinculadas con el ataque y una más fue abatida.

¿Quién era Carlos Manzo?

Carlos Manzo se postuló como candidato independiente a la Presidencia Municipal de Uruapan en las elecciones de 2024 y resultó ganador.

Antes de ser alcalde, Manzo fue diputado de Morena de 2021 a 2024. De 2017 a 2018 fue auditor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán.

El alcalde de Uruapan estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

Manzo era comparado con Nayib Bukele por impulsar medidas controvertidas, como la activación de códigos rojos tras capturas de líderes criminales, como "El Rino".

El presidente municipal se pronunció en contra de la estrategia de seguridad del gobierno federal anterior, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Se declaró a favor de la “cero tolerancia” y uso irrestricto de la fuerza. Incluso llegó a pedir armas de alto calibre, para igualar la capacidad de fuego del crimen organizado.

¿De qué parido era Carlos Manzo?

Carlos Alberto Manzo llegó a la presidencia municipal como candidato independiente en 2024, pero previamente fue diputado por Morena de 2021 a 2024.

