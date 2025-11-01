De Qué Murió el Diseñador Mexicano Héctor Terrones

Este sábado 1 de noviembre se dio a conocer el fallecimiento del diseñador de moda mexicano Héctor Terrones. A través de un post en redes sociales, Beatriz Calles despidió a quien llamó "sobri". Decenas de personas relacionas con el mundo de la moda y el espectáculo enviaron su pésame. Su relacionista público, Álex Rubí, compartió un boletín de prensa en el que dio a conocer de qué murió Héctor Terrones.

Héctor Terrones fue una figura clave de la industria de la moda y un referente del diseño en nuestro país. Destacó por haber vestido a celebridades, figuras públicas, y por su aportación en producciones televisivas, pasarelas y proyectos editoriales.

De qué murió Héctor Terrones

El diseñador Héctor Terrones, quien perdió la vida a los 58 años de edad, murió de un infarto fulminante, así lo dio a conocer Álex Rubí en la información enviada a los medios de comunicación. Quien fue un precursor del Fashion Week México será velado este sábado 1 de noviembre en Ciudad de México a las 16:00 horas.

Héctor Terrones vistió a celebridades de la talla de Gloria Trevi, Montserrat Oliver, Anette Michelle, Cecilia Galliano, entre otras. A sus desfiles invitó a actrices como Lorena Herrera, Bárbara Mori, Jacqueline Bracamontes, Eugenia Cauduro y Lupita Jones.

