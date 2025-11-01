Ellas son las Cuatro Actrices que Darán Vida a las Esposas de The Beatles

El proyecto cinematográfico The Beatles – A Four-Film Cinematic Event ya tiene a sus protagonistas, las cuatro actrices Mia McKenna-Bruce, Anna Sawai, Aimee Lou Wood y Saoirse Ronan serán las encargadas de dar vida a las esposas de los integrantes de la banda de rock inglesa: Maureen Starkey, Yoko Ono, Pattie Boyd y Linda McCartney, respectivamente.

The Beatles: A Four-Film Cinematic Event es una serie fílmica que contará con la dirección de Sam Mendes (1917, Spectre, American Beauty), constará de cuatro películas, cada una centrada en un miembro de la banda británica. Se prevé que las historias sean estrenadas en abril de 2028, serán distribuidas por Sony Pictures Entertainment.

Cuatro actrices fichadas para esposas de The Beatles

Después de semana de especulaciones, Sony Pictures ha confirmado oficialmente a las cuatro talentosas actrices que interpretarán a las influyentes esposas de The Beatles, en el ambicioso proyecto cinematográfico del director Sam Mendes. Las actrices Mia McKenna-Bruce, Anna Sawai, Aimee Lou Wood y Saoirse Ronan revivirán las historias de las esposas de los integrantes de la banda, en la pantalla grande.

De acuerdo con Variety, la noticia finalmente se puede confirmar porque esta semana ocurrió el cierre de los contratos. Las elegidas para encarnar a las mujeres detrás de los íconos de Liverpool son:

Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey (esposa de Ringo Starr).

Anna Sawai como Yoko Ono (esposa de John Lennon).

Aimee Lou Wood como Pattie Boyd (esposa de George Harrison).

Saoirse Ronan como Linda McCartney (esposa de Paul McCartney).

Este monumental proyecto no es solo histórico por narrar las vidas de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr sino porque es la primera vez que se ceden los derechos de la música e historias de los miembros de The Beatles para un largometraje.

Cada película mostrará la perspectiva de cada Beatle, desde sus comienzos en Liverpool hasta la disolución de la banda, ocurrida en 1970. A continuación te contamos un poco más sobre la historia de las esposas de los miembros de The Beatles.

Mia McKenna-Bruce (28 años) interpretará a Maureen Starkey, peluquera que comenzó a salir con Ringo Starr en 1962. Maureen y Ringo se casaron en 1965, tuvieron tres hijos y se divorciaron en 1975.

Anna Sawai (33 años) dará vida a Yoko Ono, artista conceptual que conoció a John Lennon en 1966 en una exposición de arte. Se casaron en 1969.

Aimee Lou Wood (31 años) encarnará a Pattie Boyd, la modelo que conoció a George Harrison durante un rodaje. Se casaron en 1966 y se divorciaron en 1977.

Saoirse Ronan (31 años) será Linda McCartney, quien conoció a Paul en 1967. Se casaron en 1969 y estuvieron juntos hasta su fallecimiento en 1998.

