Heidi Klum Presume su Increíble Disfraz de Halloween 2025

Heidi Klum ha revelado el increíble disfraz que eligió para su tradicional fiesta de Halloween. A lo largo de este viernes 31 de octubre de 2025, el ángel de Victoria's Secret publicó en su cuenta de Instagram adelantos del personaje al que daría vida este año. En una entrevista con The Tonight Show Starring Jimmy Fallon adelantó que en esta ocasión usaría uno extra feo y súper aterrador. Lo cumplió.

A lo largo del día, la supermodelo alemán-estadounidense estuvo publicando adelantos de su disfraz para este #HeidiHalloween2025. En sus primeros post podía verse la mandíbula de un animal con colmillos, posteriormente se mostró con la piel pintada de verde, cejas teñidas del mismo tono y una malla en la cabeza. Su disfraz, en el que combinó maquillaje, prótesis y cables, hizo que sus seguidores comenzaran a especular sobre el personaje que estaba cocinando.

Aunque cada año, la también presentadora ofrece una excéntrica creación, este 2025 apostó por una estética monstruosa que la hizo ver realmente espeluznante. Pero Heidi Klum no lo logró sola, como ha ocurrido en otras ocasiones, la modelo recurrió a un especializado equipo de personas que la ayudaron con la transformación: artistas y maquillistas profesionales que se comprometieron con ella a darle al púbico una gran sorpresa.

Finalmente Heidi Klum presumió su disfraz de Medusa, personaje de mitología griega, que lleva serpientes venenosas en el pelo y tiene la habilidad de convertir en piedra a quien la mire directamente a los ojos. Auque originalmente esta figura fantástica tiene cuerpo de serpiente, el grueso de las personas se enfoca únicamente en el nido de serpientes que lleva en su cabeza.

Heidi Klum vs Belinda: ¿dos Gretas?

Un día después del Beliween llegó el Heidiween. Mientras el jueves por la noche, Belinda sorprendía a sus fans con un impresionante disfraz de Greta, el viernes (a lo largo de todo el día), los fans de Klum apostaban a que el disfraz de la alemana también se habría inspirado en el personaje femenino de los Gremlins. Así se pudo ver en uno de los posteos que Klum compartió en su perfil social.

Entre los comentarios, los usuarios de Instagram apostaban a que quizá se trataba de El Grinch, de Shrek o de El monstruo de la Laguna Negra. Incluso se mencionó a Marge Simpson, a Elphaba y a Beetlejuice, entre otros.

Heidi Klum y su afición por Halloween

Desde hace más de dos décadas, Heidi Klum ha convertido Halloween en una de sus pasiones personales y profesionales. En una entrevista con Cosmopolitan, explicó que nunca celebró esta fiesta durante su infancia en Alemania, pero su interés en la celebración creció cuando se mudó a Estados Unidos.

Klum ha reiterado en varias ocasiones que su motivación para sus elaborados disfraces va más allá de la moda. En una entrevista con People recordó que su mayor interés era caracterizarse de algo que la gente no elegiría de forma natural, pues su mayor aspiración era nunca defraudar a sus fans durante la noche de brujas.

Disfraces icónicos de Heidi Klum a lo largo de los años

A lo largo de más de dos décadas, Heidi Klum ha convertido su fiesta anual en una pasarela de imaginación, maquillaje y efectos especiales. Desde su primera aparición, en 2000, ha pasado de trajes sencillos y glamorosos a elaboradas transformaciones que la hacen completamente irreconocible. La evolución de sus disfraces también refleja su relación con la cultura pop y su disposición a colaborar con expertos, que la ayudan a lograr sus objetivos.

Estos han sido todos los disfraces que ha usado desde el año 2000:

2000 – Dominatrix con estética sadomasoquista

2001 – Lady Godiva

2002 – Betty Boop

2003 – Alienígena dorado

2004 – Bruja roja

2005 – Vampira

2006 – Manzana con serpiente

2007 – Gato

2008 – diosa Kali

2009 – Cuervo

2010 – Alien/robot

2011 – Cadáver

2012 – Cleopatra

2013 – Señora mayor

2014 – Mariposa

2015 – Jessica Rabbit

2016 – Heidi Klum y sus clones

2017 – Hombre lobo de Thriller

2018 – Princesa Fiona

2019 – Experimento zombie alienígena

2020 – Disfraz de pared y sábanas

2021 – Mamá zombi

2022 – Gusano gigante

2023 – Pavo real

2024 – E.T.

2025 – Medusa

