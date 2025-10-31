Wendy Guevara y Las Perdidas Hechizan Halloween en la Fiesta de Disfraces de Wicked por Siempre

Finalmente llegó el día. Wendy Guevara, Karina Torres y Paola Suárez se convirtieron en las anfitrionas de la fiesta de disfraces 'Wicked por Siempre'. Las Perdidas llegaron a un spot de la colonia Roma para ser parte de la celebración. Cada una de ellas eligió a uno de los personajes de la cinta para poder desarrollar uno a uno su disfraz para este Halloween.

Karina Torres y Paola Suárez fueron las primeras en llegar. Más tarde se dio cita Wendy Guevara, quien fue una de las exclusivas asistentes al Upfront de Televisa 2026, en el que convivió con sus compañeros, coreó a Shakira y conoció las novedades que llegarán a las pantallas en 2026.

Wendy Guevara y Las Perdidas en la fiesta de disfraces de Wicked por Siempre

Desde muy temprano, las integrantes de Las Perdidas compartieron con sus seguidores cada uno de los looks que utilizarían en la fiesta. Además de Wendy Guevara, Karina Torres y Paola Suárez, en el festejo también pudimos ver a Yeri Mua, Kunno, Vanessa Claudio, Mannuna y Vanessa Labios 4K. A continuación te presentamos las imágenes de las asistentes.

Wendy Guevara fue la Bruja buena del Sur.

Karina Torres fue disfrazada de Elphaba.

Paola Suárez se convirtió en el León de Oz.

Yeri Mua eligió disfrazarse de Dorothy.

Kunno fue de Espantapájaros

Y Vanessa Labios 4K se disfrazó de bruja.

Entre los invitados también estuvo Mannuna.

