Julia Fox Impacta Este Halloween con Atuendo de Jackie Kennedy, Ella Niega que Sea Un Disfraz

Julia Fox se unió a la fiebre de Hallowen con el impactante disfraz que eligió para la celebración: un traje rosa similar al que utilizó la primera dama de Estados Unidos, Jackie Kennedy, el 22 de noviembre de 1963. Pero lo más impactante del atuendo elegido por Julia Fox para este Halloween fue que éste concordaba con el momento posterior al asesinato de John F. Kennedy, en Texas.

El 22 de noviembre de 1963, Jacqueline Kennedy utilizó un traje rosa de la firma Chanel, elaborado en lana bouclé con doble botonadura; como complementos incluía un sombrero pillbox del mismo color y guantes blancos. Tras el asesinato de JFK, la primera dama se negó a retirarse el atuendo, que permaneció cubierto de sangre durante el resto del día, e incluso en su viaje de regreso a Washington.

Julia Fox se disfraza de Jackie Kennedy

Julia Fox fue una de las invitadas a la fiesta de Halloween El Amuleto Maldito, que es presentada por Julio Torres, guionista de Saturday Night Live. La actriz causó polémica al llegar disfrazada como la primera dama Jacqueline Kennedy; pero lo que más llamó la atención fue la sangre que incluía el disfraz.

Fox se enfundó en un traje rosa y un sombrero pillbox a juego, similares al traje de lana cruzado, que la entonces primera dama llevó el 22 de noviembre de 1963, cuando JFK fue asesinado, mientras viajaba en una caravana en Dallas, Texas.

Jackie Kennedy ensangrentada parece haber sido el disfraz elegido por la actriz y modelo de 35 años.

Julia Fox niega ir "disfrazada" y se defiende

Voy vestida como Jackie Kennedy con el traje rosa. No como un disfraz, sino como una declaración.

La actriz y modelo utilizó su cuenta de Instagram para explicar por qué eligió este atuendo. Mencionó que, en su punto de vista, Kennedy usó su imagen y atuendo "para denunciar la brutalidad". En su mensaje, Fox escribió que Jackie Kennedy "se negó a cambiarse la ropa manchada de sangre, diciendo: 'Quiero que vean lo que han hecho'".

Para ella, la imagen del traje salpicado de sangre "es una de las yuxtaposiciones más impactantes de la historia moderna", que mezcla belleza y horror, así como elegancia y devastación. En su opinión, no cambiarse fue "un acto de protesta y duelo a la vez".

Quién fue Jackie Kennedy

Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis nació el 28 de julio de 1929 en Southampton, Nueva York. Fue esposa del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, y se desempeñó como primera dama de 1961 a 1963. Antes de casarse con Kennedy, en 1953, trabajó brevemente como reportera-fotógrafa.

Diez años después de haberse casado (el 22 de noviembre de 1963), Jacqueline Kennedy y John F. Kennedy, se trasladaron a Dallas, Texas, como parte de una gira por el estado, de cara a las elecciones presidenciales de 1964. El equipo del presidente quiso mostrar su cercanía con los ciudadanos.

Mientras la pareja viajaba en un automóvil descapotable, a las 12:30 del mediodía, sobre Dealey Plaza, disparos impactaron en la cabeza y el cuello del presidente. Jacqueline Kennedy, vestida con un traje rosa, se inclinó hacia él e intentó auxiliarlo. El presidente fue declarado muerto en el hospital Parkland Memorial. Las imágenes de la tragedia dieron la vuelta al mundo, y la fotografía de Jackie Kennedy, con el vestido ensangrentado, se convirtió en símbolo.

El historiador Steve Gillon ha mencionado que Jackie Kennedy no quiso desprenderse del conjunto:

De hecho, tenían otro vestido preparado para que se lo pusiera y ella se negó.

Después de la muerte del presidente Kennedy, Jackie Kennedy se casó con el magnate Aristóteles Onassis, en 1968. También trabajó como editora de libros en Nueva York y promovió la preservación del patrimonio arquitectónico hasta su muerte. Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis murió el 19 de mayo de 1994 en Nueva York.

