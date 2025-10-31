Morrissey Cancela Una Vez Más Sus Conciertos en México: Habrá Reembolso

El cantante británico Morrissey canceló el concierto que tenía programado para este 31 de octubre en el Palacio de los Deportes. Como ocurrió en veces anteriores, el vocalista de The Smiths anunció que el show en Ciudad de México no se llevaría a cabo. Tampoco el que ofrecería en Jalisco.

Este viernes por la tarde se informó al público de la Ciudad de México y Guadalajara que los conciertos programados no se llevarán a cabo.

Video: Morrissey es Sacado del Escenario por Irrupción de Fanáticos

Nota relacionada: Morrissey Cancela Conciertos de su Gira 2024; ¿Qué Pasará con su Show en México?

Por Qué No Se Realizaron los Conciertos de Morrisey

Los conciertos fueron cancelados debido al agotamiento extremo del cantante. Lo mismo se mencionó en la gira de 2024, cuando Morrissey recorrería Latinoamérica para celebrar sus 40 años de carrera. En enero del año pasado, el cantante compartió un mensaje en sus redes sociales en el que explicó que permanecería en Zúrich por agotamiento físico. El concierto estaba planeado para realizarse el 3 de febrero en el Palacio de los Deportes.

El año anterior, ocurrió lo mismo. Los seguidores mexicanos habían comprado sus entradas para ver al intérprete el 10 de septiembre de 2023, en el mismo venue. Previamente, en 2013, Morrissey canceló su presentación en el Vive Latino; antes de esa fecha, se presentó en 2011, en El Plaza Condesa.

Morrissey cancela: habrá reembolso

En esta ocasión, las presentaciones no fueron reagendadas, más bien se compartieron los detalles de cómo se podría solicitar el reembolso. Detalló que si la compra fue en línea, el reembolso se vería reflejado automáticamente en la tarjeta con la que se compraron los boletos. Si fue a través de puntos o en taquilla, el reembolso podría ser solicitado a partir del 7 de noviembre, en el lugar en que se hizo la compra.

Historias relacionadas:

Wendy Guevara y Las Perdidas Hechizan Halloween en la Fiesta de Disfraces de Wicked por Siempre

Julia Fox Impacta Este Halloween con Atuendo de Jackie Kennedy, Ella Niega que Sea Un Disfraz

Casa Matthew Perry: Hermana del Actor Crea Centro Para Recuperación de Adicciones