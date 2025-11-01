Fey en Heidi Halloween: Qué Disfraz Utilizó la Cantante Mexicana en NY

La cantante Fey desfiló en la alfombra azul que se colocó en la entrada del Hard Rock Hotel de Nueva York, en donde Heidi Klum realizó su tradicional celebración de Halloween. La intérprete mexicana fue una de las invitadas al esperadísimo evento, que contó con la asistencia de celebridades de la talla de la actriz Coco Jones. La asistencia de Fey en el Heidi Halloween nos obliga a preguntarnos qué disfraz utilizó la cantante mexicana para la ocasión.

Qué disfraz usó Fey en el Heidi Halloween

Para su participación en el Heidi Halloween, Fey utilizó un disfraz en el que destacaron las plumas que llevaba en una especie de tocado o penacho y las que también llevaba alrededor de las caderas. El atuendo llevaba un fondo negro, en la parte superior estaba decorado con aplicaciones: un collar, hombreras y una especie de malla de metal en el pecho. El look también presumía apliques en las mangas y en la espalda.

Hasta el momento, Fey no ha dado declaraciones sobre su disfraz ni detallado si este hace referencia a algún traje prehispánico, o si lo eligió para aludir a algún dios azteca, maya o de alguna otra cultura mesoamericana.

La cantante mexicana formó parte del selecto grupo de invitados del Heidi Halloween, al que la modelo y presentadora alemana llegó disfrazada de Medusa, junto a ella se apostó su esposo, Tom Kaulitz, quien llevó un disfraz a juego con la modelo. El guitarrista de la banda Tokyo Hotel llegó disfrazado de guerrero de piedra.

Fey se encuentra en pleno tour para celebrar sus 30 años de carrera. El Hits Tour inició en abril, cuando se presentó en Guadalajara y Ciudad de México, la gira continuó en Monterrey, y más tarde se trasladó a Estados Unidos (Los Ángeles) y España (Madrid). En el pasado mes de octubre, Fey regreso a Ciudad de México y a Guadalajara. En nuestro país, la cantante también compartió el escenario con Marta Sánchez y Ana Bárbara como parte del show Dancing Queens y participó en el Love The 90s Festival.

