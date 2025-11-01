Sheinbaum Da Sus Condolencias a Familiares de Fallecidos en Incendio de Tienda en Hermosillo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este sábado sus condolencias a las familias de las 23 personas fallecidas en el incendio registrado en una tienda del centro de Hermosillo, Sonora.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la mandataria lamentó los hechos y aseguró que su gobierno brindará apoyo total a las autoridades estatales y municipales para atender la emergencia.

“Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo. He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos”, escribió Sheinbaum.

El siniestro, ocurrido la tarde de este sábado, movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y autoridades locales, quienes trabajaron por varias horas para sofocar las llamas y evacuar a las personas que se encontraban dentro del establecimiento y en los comercios aledaños.

Suman 23 muertos y 11 lesionados

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó 23 muertos y 11 lesionados por el incendio en la tienda de conveniencia. Hasta el momento mantienen las labores de auxilio y coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Asimismo, informó que se inició una investigación para determinar las causas del incendio y deslindar responsabilidades.

