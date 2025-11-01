La Última Publicación de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Minutos Antes de Ser Asesinado

El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado la noche de este sábado, minutos después de participar en el tradicional Festival de Velas, realizado en el marco del Día de Muertos, una de las celebraciones más emblemáticas del municipio michoacano.

Momentos antes del ataque, el alcalde había compartido en su cuenta de Facebook un mensaje en el que celebraba la convivencia familiar durante el evento. “Me da mucho gusto que estén aquí presentes en este décimo octavo festival que año con año es una tradición en Uruapan y en todo Michoacán. Esperamos que disfruten esta convivencia en familia”, expresó en el video.

VIDEO: Confusión y Tensión en Festival de Día de Muertos en Uruapan Tras Ataque a Alcalde Carlos Manzo

Cuando se tomaba fotos con niños fue atacado a balazos

De acuerdo con los primeros reportes, Carlos Manzo encabezó el encendido simbólico de velas y se retiró del lugar. Sin embargo, regresó poco después para tomarse fotografías con niños y familias que participaban en las actividades. Fue en ese momento cuando hombres armados lo atacaron a balazos.

El edil fue trasladado de emergencia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde perdió la vida a consecuencia de seis impactos de bala. Tras el ataque, autoridades informaron la detención de dos presuntos implicados.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó enérgicamente el atentado y expresó sus condolencias a la familia del alcalde. A través de un comunicado, informó que el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, y elementos de la Guardia Nacional se trasladaron a Uruapan para reforzar la seguridad y garantizar la tranquilidad de la población.

El asesinato del presidente municipal ha generado consternación en la comunidad, que celebraba una de las festividades más importantes de la región.

Historias recomendadas: