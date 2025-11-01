Incendio en Tienda de Conveniencia en Sonora: Explosión de Transformador Posible Causa

La Fiscalía de Sonora, han informado acerca de la investigación sobre la explosión e incendio en la tienda de convenencia del centro de Hermosillo y han establecido una hipótesis de trabajo inicial.

La principal línea de investigación apunta a que el evento fue accidental, y la atención de los peritos se concentra en un transformador eléctrico que se encontraba dentro del local comercial.

Indican que la determinación precisa de las causas del siniestro está pendiente. Para ello, es indispensable que el Departamento de Bomberos finalice la remoción de escombros, garantice la seguridad estructural del inmueble y permita el acceso a los peritos.

Una vez que se cumplan estas condiciones de seguridad, los expertos podrán ingresar para realizar la inspección y corroborar, con base en los indicios existentes, si el transformador señalado fue efectivamente el origen del foco del incendio.

Información en desarrollo...