Dan a Conocer Lista de Lesionados tras Incendio en Tienda de Conveniencia en Hermosillo, Sonora

Luego del trágico incendio en una tienda de conveniencia que dejó a 23 personas sin vida en el Centro de Hermosillo, Sonora, autoridades dieron a conocer la lista de lesionados y la ubicación de donde se encuentran hospitalizados hasta el momento.

Personas lesionadas con nombre, edad y hospital donde se encuentran

ISSSTE:

Brenda Daniela P.,de 45 años

Meredith Oyukii V. de 15 años

HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO:

Concepcion M. de 53 años

Juan Manuel C. de 47 años

IMSS CLÍNICA 14:

Tomasa O. de 64 años

CLINICA NOROESTE:

María Isabel M. de 20 años

Marco S. de 80 años

CLINICA IMSS JUAREZ:

Aurelia D. de 52 años

Jesús Manuel C. de 38 años

IMSS CLÍNICA 37:

Dana Valeria H., 16 años

Dilenia Adriana C., 37 años

Armando A. 18 años

con información de Gustavo Moreno.

ABM