Dan a Conocer Lista de Lesionados tras Incendio en Tienda de Conveniencia en Hermosillo, Sonora

Autoridades dieron a conocer la lista de lesionados tras el incendio que dejó a 23 personas sin vida en Hermosillo, Sonora.

Foto: N+

Luego del trágico incendio en una tienda de conveniencia que dejó a 23 personas sin vida en el Centro de Hermosillo, Sonora, autoridades dieron a conocer la lista de lesionados y la ubicación de donde se encuentran hospitalizados hasta el momento.

Personas lesionadas con nombre, edad y hospital donde se encuentran

ISSSTE:

  • Brenda Daniela P.,de 45 años
  • Meredith Oyukii V. de 15 años

HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO:

  • Concepcion M. de 53 años
  • Juan Manuel C. de 47 años 

IMSS CLÍNICA 14:

  • Tomasa O. de 64 años

CLINICA NOROESTE:

  • María Isabel M. de 20 años
  • Marco S. de 80 años

CLINICA IMSS JUAREZ:

  • Aurelia D. de 52 años
  • Jesús Manuel C. de 38 años

IMSS CLÍNICA 37:

  • Dana Valeria H., 16 años
  • Dilenia Adriana C., 37 años
  • Armando A. 18 años

con información de Gustavo Moreno.

