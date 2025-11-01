Dan a Conocer Lista de Lesionados tras Incendio en Tienda de Conveniencia en Hermosillo, Sonora
Autoridades dieron a conocer la lista de lesionados tras el incendio que dejó a 23 personas sin vida en Hermosillo, Sonora.
Luego del trágico incendio en una tienda de conveniencia que dejó a 23 personas sin vida en el Centro de Hermosillo, Sonora, autoridades dieron a conocer la lista de lesionados y la ubicación de donde se encuentran hospitalizados hasta el momento.
Personas lesionadas con nombre, edad y hospital donde se encuentran
ISSSTE:
- Brenda Daniela P.,de 45 años
- Meredith Oyukii V. de 15 años
HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO:
- Concepcion M. de 53 años
- Juan Manuel C. de 47 años
IMSS CLÍNICA 14:
- Tomasa O. de 64 años
CLINICA NOROESTE:
- María Isabel M. de 20 años
- Marco S. de 80 años
CLINICA IMSS JUAREZ:
- Aurelia D. de 52 años
- Jesús Manuel C. de 38 años
IMSS CLÍNICA 37:
- Dana Valeria H., 16 años
- Dilenia Adriana C., 37 años
- Armando A. 18 años
con información de Gustavo Moreno.
ABM