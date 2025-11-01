El Juego 7 de la Serie Mundial 2025 en el Rogers Centre se recordará como una de las gestas más grandes de los Los Angeles Dodgers, que vencieron 5-4 a los Toronto Blue Jays para convertirse en bicampeones y sumar su noveno título en la historia de la franquicia. Una remontada que solo ocho equipos habían logrado antes: ganar los Juegos 6 y 7 del Clásico de Otoño.

El contexto no pudo ser más simbólico. El triunfo se concretó justo el día en que Fernando Valenzuela habría cumplido años, un ícono eterno para la organización y para millones de aficionados en México. La coincidencia convirtió la noche en una mezcla de nostalgia, orgullo y justicia poética.

En el montículo, el duelo entre Shohei Ohtani y Max Scherzer fue un reflejo de lo impredecible del beisbol. Ohtani, figura global, enfrentó una noche compleja ante una ofensiva paciente y calculadora. Scherzer, en cambio, impuso su experiencia y temple hasta la quinta baja, cuando fue ovacionado de pie por miles de aficionados tras una labor impecable. Pero el drama apenas comenzaba: en la tercera baja, Bo Bichette encendió al Rogers Centre con un home run de tres carreras que adelantó a Toronto y puso a soñar a todo Canadá con su tercer título.

El ambiente subió de temperatura en la cuarta baja tras un pelotazo que provocó el vaciado de los dugouts. La tensión se palpaba, y cada lanzamiento pesaba como una final anticipada. Aun así, los Dodgers mantuvieron la calma, apoyados en su bullpen y en la certeza de que nada estaba definido hasta el último out.

La historia dio un giro en la novena entrada. Cuando todo parecía perdido, Miguel Rojas conectó un home run solitario que empató el marcador 4-4 y silenció al público canadiense. Momentos después, con casa llena y dos outs, Andy Pages firmó una jugada espectacular en los jardines para evitar la victoria local y enviar el partido a extra innings. Fue la chispa que cambió el rumbo del clásico de otoño.

Ya en extra innings, Will Smith se vistió de héroe con un home run solitario que adelantó a los angelinos y selló la victoria más dramática de los últimos años. Los Dodgers, que habían ganado el Juego 6 por 3-1, completaron así una remontada épica en territorio enemigo, coronando una temporada marcada por la resiliencia y el orgullo.

Con esta victoria, los Dodgers amplían su legado en las Grandes Ligas con nueve títulos y una generación que encontró en la fortaleza mental su sello. En el centro de la historia queda el nombre de Clayton Kershaw, quien se despidió del beisbol profesional levantando un trofeo más. Un cierre perfecto para una leyenda que lo ganó todo y que deja su huella entre los inmortales del juego.

Bicampeones, históricos y, sobre todo, inmortales: los Dodgers demostraron que las dinastías no solo se escriben con talento, sino con carácter.

