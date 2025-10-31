Este viernes 31 de octubre se llevó a cabo el partido PSV Eindhoven vs Fortuna Sittard correspondiente a la Jornada 11 de la Liga de futbol de Países Bajos. El equipo rojiblanco buscaba ganar para mantenerse en la cima de la tabla general.

Los Granjeros arrancaron bien el duelo y se pusieron arriba en el marcador gracias a un tanto del mediocampista marroquíe Ismail Saibari, quien puso el 1-0 al minuto 17.

Noticia relacionada: Blue Jays vs Dodgers: ¿Cuándo es el Sexto Juego de la Serie Mundial 2025? Fecha y Horario

En el minuto 28 fue el mismo Saibari quien colocó el 2-0 en el fondo de las redes, para poner cuesta arriba el partido al Fortuna Sittard.

Los visitantes trataron de acortar distancias, pero se les complicó el trámite del partido porque el PSV no cedía terreno, presionada en todos los sectores de la cancha.

Antes de la pausa del medio tiempo, el PSV Eindhoven amplió la ventaja con el 3-0. Fue el mediocampista rumano Dennis Man quien dio paso a la goleada con un buen remate.

Video: Así Han impactado ‘Chucky’ Lozano y Santi Giménez, en Países Bajos

PSV vs Fortuna Sittard Hoy: ¿Quién ganó el partido de la Jornada 11 de la Eredivisie 2025?

Ya en la segunda mitad los Granjeros rojiblancos parecieron relajarse, bajaron las revoluciones, y el cuadro visitante aprovechó para hacer el gol de la honra: El 3-1 lo marcó Justin Lonwijk en el minuto 68, pero no se veía posible una remontada.

Más adelante, al 86’, el delantero Ricardo Pepi colocó el 4-1 en la portería visitante para que no hubiera duda de que eso era una goleada a favor del líder de la competencia.

Todavía en la recta final el Fortuna Sittard dio señales de vida y Kaj Sierhuis anotó el 4-2 que parecía definitivo.

Sólo que el delantero local Guss Til aún tenía pólvora en los botines y anotó el 5-2 al minuto 90+6. Luego de ello, llegó el silbatazo final.

Con la victoria, el PSV Eindhoven llegó a 28 unidades y se mantiene como líder general de la Eredivisie, aunque seguido muy de cerca por el Feyenoord. Mientras que el Fortuna Sittard descendió al décimo segundo escalón con sus 13 unidades.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC