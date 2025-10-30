Resultado del Palmeiras vs Liga de Quito Hoy: ¿Quién Pasó a la Final de Copa Libertadores 2025?

El partido de la semifinal Palmeiras vs Liga de Quito tenía todos los ingredientes para llamar la atención este jueves 30 de octubre. Y no defraudó. El equipo brasileño necesitaba una hazaña en el duelo de vuelta, luego de caer por tres goles en la ida. Mientras que el conjunto peruano pretendía conservar la ventaja para acceder a la gran final de la Copa Libertadores 2025.

La Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU Quito) llegó al partido de este jueves 30 de octubre, en el Allianz Parque de Sao Paulo, con una buena ventaja. Recordemos que la semana pasada derrotó 3-0 al Palmeiras en el duelo de ida.

Pero el Palmeiras iba a luchar con todo para revertir la ventaja en el juego de vuelta. Para ello contaba con el apoyo de su gente en casa. En el minuto 20 se encendió la alegría, cuando el extremo paraguayo Ramón Sosa remató hacia las redes para poner el 1-0 en la pizarra.

Más adelante, a los 45+5, llegó el 2-0: el zaguero carioca Bruno Fuchs se lanzó al ataque y anotó el segundo gol que hacía soñar a la afición local y que metió más nervios a los futbolistas visitantes.

Ya en la segunda mitad, el Palmeiras salió con todo en busca del empate global. Le costó bastante, pero al minuto 68 fue Raphael Veiga quien hizo el 3-0 que detonó el júbilo en el Allianz Parque.

Fue el mismo Raphael Veiga quien puso el 4-0 en la pizarra, cuando hizo efectiva una pena máxima al minuto 82. Con la voltereta en el marcador global, el equipo verdiblanco tenía prácticamente asegurado el boleto para pelear por la Copa Libertadores 2025. Sólo hacía falta aguantar hasta el silbatazo final del árbitro.

La Liga de Quito no tuvo capacidad de reacción en todo el partido, fue superado de principio a fin, y el 4-3 global selló su eliminación.

Así que habrá final brasileña en la Copa Libertadores 2025: el partido Flamengo vs Palmeiras se llevará a cabo en noviembre, en Lima, Perú, como se había establecido de antemano.

¿Cómo logró avanzar el Flamengo a la final de la Copa Libertadores?

Apenas este miércoles 29 de octubre el club Flamengo obtuvo el boleto a la final de la Copa Libertadores 2025 luego de empatar 0-0 ante el Racing Club, en Argentina. El equipo que dirige el exfutbolista Filipe Luis avanzó gracias al marcador global, luego del 1-0 logrado en el partido de ida de la semana pasada.

Hay que señalar que el pase del Flamengo tuvo mayor mérito porque supo reponerse a la expulsión del delantero Gonzalo Plata desde el minuto 56 de juego. El héroe ante el Racing fue irónicamente un portero argentino: Agustín Rossi, quien tuvo al menos cinco atajadas providenciales.

El duelo en el Estadio Presidente Perón, en Avellaneda, tuvo al borde del asiento a los más de 50 mil aficionados albicelestes, que vieron cómo se esfumaba el sueño de conseguir aunque fuera un gol para empatar la serie.

Será la quinta final de Copa Libertadores para el Flamengo. La última vez que la ganó fue en el 2022, cuando superó al Atlético Paranaense.

La final de la Copa Libertadores 2025 está programada para el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental, de Lima, Perú, entre el Flamengo y el Palmeiras.

