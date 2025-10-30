Blue Jays vs Dodgers: ¿Cuándo es el Sexto Juego de la Serie Mundial 2025? Fecha y Horario

Luego de varios capítulos que han quedado para la posteridad, la Serie Mundial 2025 llegó a instancias decisivas: el sexto juego podría definir al campeón de las Grandes Ligas. Y es que los Blue Jays tienen ventaja, 3 juegos contra 2, frente a los Dodgers. Así que sólo les falta un paso para levantar el trofeo de la MLB.

Los Dodgers ya no tienen margen de error luego de sufrir dos derrotas seguidas en su estadio. El equipo angelino llegó a estar arriba 2 juegos contra 1, pero los Azulejos se repusieron y ahora lideran el Clásico de Otoño por 3 juegos a 2.

Ahora que la Serie Mundial 2025 se ha trasladado al Rogers Centre SkyDome, los Blue Jays pueden coronarse ante su gente y para ello confían en el buen momento que vive el cañonero dominicano Vladimir Guerrero Jr, quien ha mostrado poder ofensivo y se ha volado la barda en momentos clave.

Los Azulejos tendrán dos oportunidades en su estadio y confían en sacar ese triunfo que les basta para ganar su primer título de la Serie Mundial en 32 años.

Pero los Dodgers pueden despertar. Tienen un cuadro estelar que en cualquier momento le puede dar la vuelta a un partido. Aunque sus cañones han sido silenciados desde el cuarto juego por el bullpen de los Blue Jays.

Dave Roberts, el mánager de los Dodgers, confía en sus pupilos pese a que las estadísticas están en su contra:

Todo se magnifica cuando tu equipo no está bateando. Debemos empezar de cero y tratar de ganar el sexto juego, nada más

Sólo que la oncena angelina tiene en contra una estadística que parece decisiva: casi un 70 por ciento de los equipos que ganaron el quinto partido terminaron coronándose en la Serie Mundial. En este caso serían los Azulejos, que triunfaron por 6 carreras contra 1 en el juego del miércoles.

En los dos últimos capítulos del Clásico de Otoño, los Dodgers sólo han impulsado 2 carreras. Y encima de todo, permitieron que les anotaran 12 ocasiones. Para revertir las cosas, los angelinos confían en que despierten sus cañoneros, entre ellos Freddie Freeman.

Para el sexto juego, los Dodgers mandarán al montículo al pitcher abridor Yoshinobu Yamamoto. El lanzador japonés tiene toda la confianza del entrenador para domar a los bateadores de la oncena canadiense.

Por el lado de los Azulejos de Toronto, el mánager John Schneider ha optado por abrir el sexto juego con el pitcher veterano Kevin Gausman.

Blue Jays vs Dodgers: ¿Cuándo es juego 6 de la Serie Mundial 2025?

El partido Blue Jays vs Dodgers, el sexto de la Serie Mundial 2025, se llevará a cabo este viernes 31 de octubre en el Rogers Centre SkyDome de Toronto, Canadá, en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Los Dodgers quieren lograr el segundo título consecutivo en la Serie Mundial, algo que no se ha logrado en 25 años. La última vez que sucedió fue en el 2000, cuando los Yankees de Nueva York lograron el bicampeonato.

Mientras que los Blue Jays van en busca de la gloria que no han repetido desde hace 32 años. La última vez que levantaron el trofeo de la Serie Mundial fue en 1993, frente a los Phillies de Philadelphia.

Con información de N+

RGC

