¿A Qué Hora Será el Maratón de Nueva York 2025 y Cómo Participará el Mexicano Emanuel de Hoyos?

El Maratón de Nueva York 2025 está listo para tomar las calles de la ciudad este domingo 2 de noviembre, en lo que será su edición número 50. Más de 55 mil corredores de 150 países recorrerán los 42.195 kilómetros que atraviesan los cinco distritos de la ciudad, en una jornada que los neoyorquinos consideran “el mejor día del año”.

Entre los participantes destacará Emanuel de Hoyos García, atleta mexicano que competirá con muletas, demostrando que la pasión y la determinación pueden sobreponerse a cualquier obstáculo. Emanuel perdió una pierna, pero encontró en el deporte una vía para transformar su historia. Siendo capitán de la Selección Mexicana de Futbol de Amputados y conferencista motivacional, su participación en Nueva York será un nuevo capítulo de inspiración para muchos.

Noticia relacionada: Dodgers vs Blue Jays Hoy: ¿Quién Ganó el Juego 6 de la Serie Mundial 2025?

Video: Harry Styles Sorprende en el Maratón de Berlín y Hace un Gran Tiempo

¿A qué hora empieza el Maratón de Nueva York?

El maratón comenzará a las 8:00 a.m. (hora local) con las categorías en sillas de ruedas y handcycle, mientras que las distintas oleadas de corredores iniciarán a partir de las 9:10 a.m. y se extenderán hasta las 11:30 a.m. La mayoría de los participantes cruzará la meta entre las 15:30 y 18:30 horas, en el icónico Central Park, punto final del recorrido.

La ruta del maratón volverá a ser un espectáculo en sí misma: iniciará en Staten Island, cruzará el puente Verrazzano-Narrows, pasará por Brooklyn y Queens, para luego adentrarse en Manhattan, El Bronx y regresar al corazón de la ciudad. Miles de espectadores se congregan en calles y avenidas para alentar a los corredores, en una fiesta que mezcla deporte, música y espíritu comunitario.

Este año, el evento también reunirá a algunas de las grandes leyendas del atletismo mundial. El keniano Eliud Kipchoge, considerado el mejor maratonista de todos los tiempos, hará su debut en Nueva York, enfrentándose a nombres como Abdi Nageeye, Evans Chebet, Albert Korir y Kenenisa Bekele. En la rama femenil, Sifan Hassan, campeona olímpica, buscará coronarse en su primera participación en la Gran Manzana.

Mientras las estrellas del atletismo mundial corren por la gloria, la historia de Emanuel de Hoyos resonará por su simbolismo. Su presencia en la línea de salida es una prueba de que la grandeza del maratón no solo se mide en tiempos o medallas, sino en las historias que se escriben cada segundo.

Historias destacadas: