¿Aaron Ramsey Se Va de México y Deja a los Pumas en Pleno Torneo Apertura 2025? Esto Sabemos

El caso de Aaron Ramsey con Pumas se ha enrarecido demasiado en los últimos días. Además de que se lesionó,el futbolista pidió un permiso especial por motivos personales que le concedió el entrenador Efraín Juárez. Luego de varias semanas sin ver acción, ha trascendido que el futbolista británico se va de México. Esto es lo que sabemos.

Hay que recordar que Aaron Ramsey solicitó licencia para ausentarse de los entrenamientos por dos razones. La primera de ellas es que está lesionado. Y la segunda es más personal, ya que se dedicó a buscar a su perrita Halo, que desapareció el 11 de octubre durante una visita familiar a San Miguel de Allende.

Luego de que se extravió Halo de un albergue para perros, el futbolista de los Pumas de la UNAM se concentró en buscar a la mascota familiar e incluso ofreció miles de dólares de recompensa. Tristemente, como compartió en sus redes sociales, la búsqueda y la recompensa no dieron resultados.

Por lo mismo, Ramsey se ausentó varias semanas del campamento de Pumas. Ante ello, la directiva empezó a mostrarse impaciente mientras que las versiones de que el futbolista no regresaría a jugar fueron creciendo.

De acuerdo con reportes recientes, el mediocampista británico regresó esta semana a las instalaciones de los Pumas. Sin embargo, no entrenó. Fuentes cercanas al club señalaron que sólo acudió a tratar asuntos relativos a su situación contractual.

Todo indica que la directiva y el futbolista decidieron de común acuerdo rescindir el contrato, luego de que Ramsey y su familia tomaron la decisión de irse de México. Aunque los rumores señalaban que ya habían dejado el país, eso se concretará en los próximos días.

¿Desde cuando no juega Aaron Ramsey con los Pumas?

Aaron Ramsey no ve acción con los Pumas desde el 7 de septiembre, cuando enfrentaron al América en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025. Por lo que se ha perdido ya seis partidos, con el que jugará este fin de semana.

La aventura de Ramsey por el futbol mexicano fue breve e intrascendente pese a las altas expectativas que levantó su fichaje desde que fue anunciado. Como se recordará, llegó cuando ya había empezado el torneo y debutó en la Jornada 6, ante el Puebla.

Así que el exjugador del Arsenal y la Juventus sólo tuvo participación en seis jornadas del Torneo Apertura 2025 y apenas contabilizó un gol con el conjunto auriazul antes de lesionarse.

Aunque Ramsey ya no jugará en la Liga MX 2025 con los Pumas, la directiva decidió que esperara hasta que concluya el Torneo Apertura 2025 para hacer oficial su salida de la institución.

