Puebla vs Cruz Azul Hoy: Horario y Alineaciones del Partido de la Jornada 16 de Liga MX 2025

Todo está listo para que este viernes inicie la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 con varios encuentros. El partido más relevante es el Puebla vs Cruz Azul, porque el liderato del futbol mexicano está en juego.

Cruz Azul llega con toda la intención de sumar tres puntos para treparse a la cima de la tabla general. Y es que los celestes están ubicados en la tercera casilla, con 32 unidades. Arriba se encuentran Tigres (32 puntos pero mejor porcentaje de goleo) y Toluca (33).

Así que si La Máquina vence hoy a La Franja llegará a 35 puntos y será líder provisional, al menos mientras se llevan a cabo el resto de los partidos de la fecha 16.

Por su parte, el Puebla parece pelear sólo por el honor. Y es que anda arrastrando el prestigo en el fondo de la tabla. Es el colero del torneo, con 9 unidades luego de dos triunfos, tres empates y 10 derrotas.

Puebla vs Cruz Azul hoy: Alineaciones y horario del partido de la Liga MX 2025

De no haber cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

Puebla: Jesús Rodríguez, Luis Rey, José Pachuca, Walter Portales, Eduardo Navarro, Álvaro de la Rosa, Efraín Orona, Edgar Guerra, Alejandro Organista, Emiliano Gómez y Ricardo Marín.

Cruz Azul: Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco Chiquete, Erik Lira, Lorenzo Faravelli, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Carlos Rodolfo Rotondi, José Paradela y Gabriel ‘Toro’ Fernández.

El partido Puebla vs Cruz Azul se llevará a cabo este viernes 31 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc de la capital poblana. El árbitro hará sonar su silbato en punto de las 21:05 horas (tiempo de México) para que ruede el balón.

Este mismo día, en otros frentes se jugarán dos partidos más: Necaxa vs Santos a las 19:00 horas y Atlético San Luis vs FC Juárez (a las 21:00 horas).

