¿A Qué Hora y Dónde Ver Monterrey vs Tigres? Una Edición Más del Clásico Regio

El norte del país se prepara para vibrar con una nueva edición del Clásico Regio. Monterrey y Tigres se verán las caras en la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, en un duelo que promete intensidad, orgullo y puntos clave en la parte alta de la tabla.

Los Rayados, dirigidos por Domènec Torrent, llegan al encuentro tras una dolorosa derrota frente a Cruz Azul, resultado que frenó su buen paso en el torneo y los mantiene en la quinta posición con 30 unidades. El técnico español sabe que el Clásico puede ser el impulso perfecto para retomar confianza y escalar posiciones rumbo a la Liguilla.

Del otro lado, Tigres atraviesa un momento dulce. Des la mano de Guido Pizarro, los resultados han sido positivos: tres triunfos consecutivos ante Necaxa, Pachuca y Tijuana, que colocaron a los felinos en el segundo puesto con 32 puntos y un futbol cada vez más sólido.

Como en cada edición, el orgullo regio estará en juego. Ambos equipos saben que ganar el Clásico no solo suma tres puntos, sino que marca el rumbo emocional del cierre de temporada. La afición espera un partido de alta intensidad, con el Gigante de Acero como escenario de una batalla que promete dejar huella.

El balón rodará este fin de semana en Monterrey, donde la pasión volverá a dividir a una ciudad entera. Rayados busca redención. Tigres, confirmar su dominio reciente. El Clásico Regio 141 está listo para escribir otro capítulo en su historia.

¿Dónde ver el duelo entre Monterrey vs Tigres?

El partido entre Monterrey y Tigres se jugará el sábado 1 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Podrás seguir la transmisión a través de Canal 5 y TUDN.

