¿A Qué Hora y Dónde Ver América vs León? Las Águilas Buscan el Liderato General Ante la Fiera

El Estadio Azulcrema será escenario de un duelo con historias cruzadas. Por un lado, América llega golpeado por las lesiones y con la urgencia de volver a ganar; por el otro, León atraviesa una campaña para el olvido, hundido en el fondo de la tabla y sin rumbo claro.

Las Águilas ocupan el cuarto lugar con 31 puntos, pero su rendimiento reciente ha dejado dudas. En los últimos cuatro partidos apenas han conseguido una victoria, y su empate agónico frente a Mazatlán encendió las alarmas en Coapa. Las ausencias por lesión han mermado al equipo de André Jardine, que no ha podido mantener la solidez que el propio club exige.

Pese a ello, el América sigue siendo un rival de respeto. Su poder ofensivo, aunque disminuido, mantiene la capacidad de resolver partidos en momentos clave. Jardine ha tenido que recurrir a jugadores jóvenes y a rotaciones forzadas para sostener el ritmo competitivo, un reto que pondrá a prueba la profundidad de su plantilla.

Del otro lado, León vive una pesadilla. Con apenas 13 puntos y ubicado en la penúltima posición, el equipo esmeralda no gana desde la Jornada 7, cuando derrotó a Querétaro. Desde entonces, las derrotas se han acumulado y el rendimiento colectivo se ha desplomado, reflejando un torneo lleno de frustraciones y falta de contundencia.

Para el cuadro leones, visitar la ciudad de México representa una oportunidad de orgullo pensando en salir de los últimos puestos de la clasificación. Ganarle al América podría significar un respiro simbólico en una campaña para el olvido. Para los azulcremas, en cambio, el partido es vital: necesitan recuperar confianza antes de entrar a la fase decisiva del torneo.

¿A qué hora y dónde ver América vs León?

El partido entre América y León se disputará el sábado 1 de noviembre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México). Podrás disfrutarlo en transmisión por Canal 5 y TUDN.

