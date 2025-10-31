Barcelona Quiere la Final de Champions 2029 en su Nuevo Camp Nou

El FC Barcelona ha dado un paso importante para volver a colocar al Camp Nou en el centro del futbol europeo. A través de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), el club catalán presentó formalmente su interés para que el estadio recién renovado sea la sede de la final de la UEFA Champions League 2029.

La UEFA confirmó haber recibido manifestaciones de interés por parte de 15 federaciones nacionales para organizar las finales de sus torneos de clubes en 2028 y 2029, incluyendo la Champions, la Europa League, la Conference League y la Champions Femenina. Entre ellas figura la candidatura española, impulsada por el Barça, que confía en que el nuevo estadio cumpla con todos los requisitos para albergar el evento más importante del futbol europeo.

El proceso de licitación comenzó el 11 de julio de 2025 y el plazo para que las federaciones enviaran sus cartas de intención cerró el pasado 22 de octubre. Las propuestas finales deberán entregarse con sus respectivos expedientes técnicos antes del 10 de junio de 2026. Posteriormente, la UEFA tomará una decisión definitiva en septiembre del mismo año.

¿Cuándo estará terminado el Camp Nou?

En el seno del club existe optimismo. Para 2029, el Camp Nou estará completamente operativo, con su nueva cubierta finalizada entre finales de 2027 e inicios de 2028. El Barcelona considera que su estadio, totalmente modernizado y con aforo completo, representa una de las cartas más fuertes dentro del proceso de selección.

El principal competidor será el mítico Wembley Stadium de Londres, respaldado por la federación inglesa. Ambos recintos compiten por ser sede del partido más prestigioso del futbol de clubes, aunque desde el entorno azulgrana confían en que la renovación integral del Camp Nou incline la balanza a su favor.

Además, el regreso del equipo de Hansi Flick al remodelado estadio está cada vez más cerca: el próximo 7 de noviembre, el Barça realizará allí una sesión abierta al público, lo que marcará el primer contacto de los aficionados con su “nuevo hogar”. Una antesala ideal para un recinto que sueña con volver a ser el epicentro del futbol mundial.

