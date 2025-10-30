Blue Demon Jr. Estable Tras Accidente Automovilístico; Permanecerá en Terapia Intensiva

La familia y el equipo de Blue Demon Jr. informaron que el luchador se encuentra en condición estable y fuera de peligro tras un percance automovilístico ocurrido durante la madrugada del lunes.

Según el comunicado, el deportista permanecerá en terapia intensiva por recomendación médica para observación y seguimiento especializado. El equipo médico ha determinado que su evolución hasta el momento ha sido favorable.

La familia del luchador ha recibido una gran cantidad de mensajes y llamadas de personas interesadas en conocer el estado de salud del deportista. Ante esta situación, solicitaron paciencia y comprensión al público, indicando que debido al elevado volumen de comunicaciones, las respuestas se darán en su momento.

El comunicado también incluyó un agradecimiento por las muestras de cariño, apoyo y oraciones recibidas, al tiempo que solicitaron respeto a la privacidad del luchador y su familia durante este proceso de recuperación.