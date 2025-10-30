Inicio Deportes Blue Demon Jr. Estable Tras Accidente Automovilístico; Permanecerá en Terapia Intensiva

Blue Demon Jr. Estable Tras Accidente Automovilístico; Permanecerá en Terapia Intensiva

Blue Demon Jr. permanece estable en terapia intensiva tras accidente vial del lunes en la madrugada

La familia del luchador ha recibido una gran cantidad de mensajes.

La familia del luchador ha recibido una gran cantidad de mensajes. Foto: Cuartoscuro.

La familia y el equipo de Blue Demon Jr. informaron que el luchador se encuentra en condición estable y fuera de peligro tras un percance automovilístico ocurrido durante la madrugada del lunes.

Según el comunicado, el deportista permanecerá en terapia intensiva por recomendación médica para observación y seguimiento especializado. El equipo médico ha determinado que su evolución hasta el momento ha sido favorable.

La familia del luchador ha recibido una gran cantidad de mensajes y llamadas de personas interesadas en conocer el estado de salud del deportista. Ante esta situación, solicitaron paciencia y comprensión al público, indicando que debido al elevado volumen de comunicaciones, las respuestas se darán en su momento.

El comunicado también incluyó un agradecimiento por las muestras de cariño, apoyo y oraciones recibidas, al tiempo que solicitaron respeto a la privacidad del luchador y su familia durante este proceso de recuperación.

