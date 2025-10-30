IMSS Rechaza que Supuesto Médico que Fingió su Muerte tras Abusar de Paciente Sea su Empleado

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó hoy 30 de octubre de 2025, a través de un comunicado, que no tiene el registro laboral con el nombre del supuesto médico acusado de fingir su muerte para no ser detenido por la acusación de abuso sexual por parte de una paciente en Coyoacán.

Así lo explicó la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Sur de la Ciudad de México (CDMX):

El Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene registro laboral en activo de la persona señalada de haber dañado la integridad de una paciente (…) no hay datos de un trabajador con ese nombre en los últimos 20 años

Incluso, el IMSS aseguró que la Jefatura de Servicios Jurídicos de no tiene antecedentes de denuncias internas relacionadas con este caso.

¿Quién es el supuesto médico del IMSS vinculado a proceso por abusar de paciente?

El presunto médico del IMSS identificado como Arturo “N”, de 55 años, fue vinculado a proceso por abusar sexualmente de su paciente durante una consulta en una clínica ubicada en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, además, habría obtenido un certificado de defunción apócrifo a cambio de 25 mil pesos.

El acusado al enterarse de que una paciente lo había denunciado por violación, planeó fingir su muerte para evitar ser presentado ante un juez. Su esposa, incluso, presentó un certificado de defunción para convencer a las autoridades de que el médico había fallecido.

Paciente fue por problemas dermatológicos, le pidieron desnudarse y abusaron

Fuentes de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México detallaron que el 4 de marzo de 2024, Jaqueline, de 30 años, acudió al Centro de Salud “Doctor Gustavo A. Rovirosa Pérez”, en la alcaldía Coyoacán.

La mujer fue atendida por Arturo “N”, ya que presentaba problemas dermatológicos. Según su testimonio, el doctor comenzó a hacerle preguntas de tipo sexual y le pidió que se desvistiera y se recostara en una camilla, donde presuntamente abusó de ella.

En la Fiscalía indicaron que la víctima denunció los hechos y se inició una carpeta de investigación. El médico acudió a declarar ante la Fiscalía; sin embargo, cuando el Ministerio Público determinó judicializar el caso, el acusado no se presentó a la audiencia inicial.

Por ello, un juez libró una orden de aprehensión en su contra. Agentes de la Fiscalía de Feminicidios acudieron a la clínica donde laboraba, pero fueron informados de que tenía una semana sin presentarse.

Esposa de médico lo encubrió

Las fuentes consultadas indicaron que tres días después, su esposa, quien también trabaja en la misma clínica, informó que su marido había fallecido por causas naturales y que su cuerpo había sido incinerado. Incluso presentó el acta de defunción.

Los agentes de feminicidios consideraron sospechosa la versión, pues el médico gozaba de buena salud.

Continuaron con la investigación y siguieron el vehículo de la esposa hasta el estado de Hidalgo. Durante varios días vigilaron un domicilio, sin observar movimientos del médico.

Finalmente, los agentes simularon un accidente vehicular cerca del inmueble y, al salir el acusado, fue detenido y trasladado a la Ciudad de México para cumplir con la orden de aprehensión.

Médico obtuvo acta de defunción con conocidos de alcaldía Coyoacán

Durante su arresto, el imputado confesó que había obtenido el acta de defunción con ayuda de conocidos en la alcaldía Coyoacán, a cambio de 25 mil pesos. El hombre será presentado ante un juez en las próximas horas, para que se determine su situación legal.

En el IMSS Bienestar informaron que no tenían el reporte del caso, pero investigarían si el médico forma parte de su plantilla.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y Arturo Sierra

HVI