Tello Higuera Jr., integrante de “Los Incomparables de Tijuana”, fue hallado muerto en La Gloria, Baja California. El cantante era sobrino del líder de la agrupación “Los Tucanes de Tijuana”; esto sabemos del caso.

Según los primeros reportes, su cuerpo fue localizado días después de ser reportado como desaparecido, por lo que las autoridades, al ser notificadas del hallazgo, comenzaron con las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

Luego de confirmar la identidad del fallecido, notificaron a sus seres queridos por su deceso, ya que desde la última vez que lo vieron, comenzaron una intensa búsqueda para dar con su paradero.

¿Qué le pasó a Tello Higuera Jr.?

Aunque las indagatorias continúan, se tiene conocimiento de que el 22 de octubre, Eleuterio “Tello” Higuera fue presuntamente privado de su libertad mientras se encontraba en una presentación en un bautizo en la colonia Aztlán de Rosarito.

Durante el show, un grupo de sujetos armados habría irrumpido en el lugar y presumiblemente se habrían llevado al cantante y acordeonista de la agrupación de música norteña.

Días después fue hallado muerto en la delegación La Gloria, al sur de Tijuana, luego de un intenso operativo para localizarlo.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas de su muerte; en tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) ya abrió una carpeta de investigación por el caso.

Despiden a sobrino de líder de Los Tucanes de Tijuana

Luego de darse a conocer el fallecimiento de Tello Higuera Jr., sobrino de Mario Quintero Lara, vocalista de “Los Tucanes de Tijuana”, las muestras de cariño y exigencias de justicia no se hicieron esperar.

“Los Incomparables de Tijuana” emitieron un comunicado para despedir a su compañero “con el corazón roto y una tristeza inmensurable”.

Tu brillo de alegría siempre estará con nosotros y con nuestro público Tellito Jr., descansa en paz

Asimismo, pidieron respeto a la familia y a los integrantes del grupo durante este periodo de duelo, ya que no solo perdieron a un compañero de trabajo, sino también a un gran amigo.

Su pasión, su talento inigualable y su espíritu vibrante, fueron esenciales en cada acorde, en cada canción y en cada presentación de compartimos

Mientras que su familia, como su prima, Maria Castillo de Raya, publicó un mensaje para despedirlo y exigir justicia.

Primo chulo, mi corazón se quedó en pedazos al saber que fuiste arrebatado de nuestras vidas injustamente por esta maldita delincuencia (...) Quisiera que todo esto fuera una pesadilla, pero sé que es una triste realidad

