¿Quién es Vikrant Bhardwaj, Traficante de Personas que Operaba en México y Sancionado por EUA?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la organización Bhardwaj, dedicada al tráfico de personas. La organización, que opera en Cancún, Quintana Roo, es liderada por Vikrant Bhardwaj, originario de la India.

Noticia relacionada: Departamento del Tesoro Sanciona a ‘Los Mayos’, Facción del Terrorista Cártel de Sinaloa

Sancionan a banda de tráfico de personas que operaba desde Cancún

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que pertenece al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció el lunes 27 de octubre sanciones contra la organización Bhardwaj. Esta banda se dedicó a introducir a miles de personas a los Estados Unidos, provenientes de Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente.

Entre las principales figuras de esta organización criminal se encuentran el empresario y narcotraficante mexicano José Germán Valadez Flores, así como Jorge Alejandro Mendoza Villegas. Este último, un expolicía del estado de Quintana Roo, coordinaba desde el Aeropuerto Internacional de Cancún la llegada y salida de migrantes.

Las sanciones incluyen a los cuatro cabecillas de la organización criminal, así como a 16 empresas vinculadas a la red de tráfico de personas.

Video: Departamento del Tesoro de EUA Sanciona a "Los Mayos", ¿En Qué Consisten las Medidas?

¿Quién es Vikrant Bhardwaj, criminal sancionado por Estados Unidos que operaba desde México?

El líder de esta organización criminal es Vikrant Bhardwaj, y cuenta con doble nacionalidad india y mexicana.

Según el gobierno de Estados Unidos, Bhardwaj se identifica como fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Además, se dedicaría al lavado de dinero y a la introducción de inmigrantes a Estados Unidos.

se identifica como fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Además, se dedicaría al lavado de dinero y a la introducción de a Estados Unidos. Bhardwaj permanece prófugo.

permanece prófugo. El gobierno estadounidense admite que el líder de la organización continúa lucrando con el tráfico de personas y el narcotráfico.

Historias recomendadas: