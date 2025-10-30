Casa de las Mercedes: Así Descubrieron Presuntas Irregularidades en Albergue de Menores en CDMX

La Casa de las Mercedes está bajo investigación por posibles actos delictivos en contra de una menor de edad, quien estaba bajo resguardo del albergue ubicado en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc; no obstante, las autoridades señalan que habría más casos. ¿Cómo descubrieron los malos tratos hacia los menores?

El albergue, que tenía aproximadamente 30 años de operación, ahora está bajo la mira de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX); lo anterior, porque 80 menores de distintas edades tuvieron que ser reubicados para salvaguardar su integridad luego de la resolución de un juez, según confirmó la jefa de gobierno, Clara Brugada.

Quien se atreva a tocar a una niña en esta ciudad, será sancionado con todo el peso de la ley. Y más aún, cuando se trata de menores que no tienen a su familia y que eso nos obliga más a todos, a actuar de inmediato

Asimismo, la mandataria aseguró que están en pláticas con el patronato con la finalidad de buscar alternativas para que las y los menores estén bien atendidos. Lo anterior, porque las Casas de las Mercedes son una institución de asistencia privada.

Por este caso, hasta el momento hay un detenido identificado como Aquiles “N”, quien es hijo de la directora del lugar que estaba enfocado en la protección y cuidados a niños y adolescentes víctimas de diversos tipos de violencia.

Pero, ¿cómo fue que descubrieron estos actos en agravio de los habitantes de la casa hogar? ¿Hay más casos?

¿Cómo descubrieron los abusos en la Casa de las Mercedes?

De acuerdo con la titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde, por el momento hay al menos dos denuncias por estos hechos:

Abuso sexual: cuya orden de aprehensión fue cumplimentada.

Trata de personas.

Se están investigando a algunos de los trabajadores y se está investigando a la dueña

Los presuntos abusos en la Casa de las Mercedes, ubicada en la colonia San Rafael, se descubrieron gracias a la denuncia de una menor, quien, a pesar de ser amenazada, con valentía buscó la forma de contar las agresiones en su contra.

Según las investigaciones de la Fiscalía CDMX, fue en marzo de 2025 cuando una menor de 17 años de edad fue trasladada irregularmente por su directora, Ángela “N”, al domicilio de su madre, Claudia “N”.

En dicho inmueble, la adolescente presuntamente era obligada a realizar trabajos relacionados con la limpieza y cuidado del hogar.

Sin embargo, también fue presuntamente víctima de agresiones sexuales. La menor señala que Aquiles “N” presuntamente abusó de ella después de suministrarle una sustancia que le impidió oponerse.

Durante los meses siguientes la víctima señala haber sido objeto de amenazas, acoso e intimidación por parte de la institución, quien le advirtió que podría perder la custodia de su hijo si se denunciaban los hechos

Pero a pesar de ello, la menor redactó una carta que hizo llegar al DIF, quienes, al conocer el contenido, presentaron la denuncia correspondiente.

Los hechos que se están juzgando fueron detectados en las visitas de supervisión que se realizaron por parte del DIF y el comité de vigilancia, en los diferentes centros de atención privada

Por esta razón, la institución atendió de forma inmediata la solicitud de apoyo por parte de la víctima, a la cual se le acompañó y asesoró para que se iniciara la carpeta de investigación correspondiente.

Investigan esquema de explotación

Luego de darse a conocer que la menor que estaba bajo resguardo de la casa hogar y que fue trasladada a una vivienda para hacer diversos trabajos, la Fiscalía señala que podría haber más casos.

Existe una investigación en curso por el traslado de menores, para realizar actividades domésticas en domicilios privados, dijo Bertha Alcalde

En ese sentido, señalan que la Fiscalía Especializada de Trata lleva a cabo ese tema, ya que podría tratarse de todo un esquema, es decir, de toda una red de explotación.

Un posible esquema de explotación que se tiene que investigar a fondo

¿Qué pasará con los menores de la Casa de las Mercedes?

Las autoridades señalaron que este fin de semana se valorará en dónde pueden quedarse los menores rescatados, ya que el inmueble en el que habitaban ahora es parte de las diligencias y, por lo tanto, le colocaron sellos de suspensión.

Hay varias alternativas, todas se están valorando y pues también, incluso, no se descarta que en estas estancias de la Casa de las Mercedes, dijo Brugada

No obstante, es un tema que sigue en consenso y se informará la decisión que se tome.

Aquí lo importante es que vamos a estar vigilando, que hacemos un llamado para que se cumpla con las funciones, que se va a actuar, nos va a detener nada, puntualizó la mandataria

