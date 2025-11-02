Ricardo Trevilla sobre Crimen de Carlos Manzo: Seguridad Inmediata Era Personal de Su Confianza

Autoridades federales encabezadas por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acompañado por el resto del Gabinete de Seguridad, entre ellos el titular de la Secretaría de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, dieron detalles del esquema de seguridad implementado para el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Se aclaró la coordinación de efectivos de la Guardia Nacional (GN) con la policía municipal para la protección del edil, quien murió en un atentado.

La coordinación con el alcalde Manzo Rodríguez inició el 10 de diciembre. En esa fecha, se proporcionó un apoyo de seguridad con seis efectivos y un vehículo de la Guardia Nacional para tareas de escolta.

Video: Trevilla Trejo Explicó la Seguridad del Presidente Municipal de Uruapan Tras Atentado

“El 10 de diciembre en coordinación con el alcalde Manzo Rodríguez, se le proporcionaron en apoyo de las escoltas a seis efectivos, seis elementos de un vehículo de la Guardia Nacional”, dijo el titular de la Secretaría de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo.

Se había reforzado la seguridad del edil

Se detalló que el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Michoacán ordenó un refuerzo a este esquema.

“Posteriormente se reforzó y eso fue iniciativa del coordinador estatal de la Guardia Nacional del estado de Michoacán. Se reforzó esa escolta con ocho elementos más y un vehículo para hacer un total de 14 efectivos y dos elementos y dos vehículos. Cabe mencionar que la seguridad inmediata la proporcionaba personal de la policía municipal que eran de su confianza. Él así lo determinó y el personal de la Guardia Nacional se dedicaba a proporcionar la seguridad periférica”, reveló el secretario sobre lo ocurrido a Manzo.

Trevilla que siempre existió una comunicación y coordinación permanente.

"Existió una coordinación y una comunicación permanente, un diálogo permanente con el personal de los mandos territoriales de la 21 zona militar, pero también de una manera muy, muy cercana con el comandante del sexto grupo de infantería destacado en Tacámbaro", dijo Trevilla Trejo.

