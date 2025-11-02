Velan a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Ante Decenas de Seguidores

Este domingo 2 de noviembre, se lleva a cabo el velorio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en la funeraria San José. Al lugar arribó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

A través de su cuenta de X, el mandatario escribió “en medio de estos momentos tan difíciles, acompañé a mi amigo y compañero Juan Manzo, subsecretario de Gobierno, a su mamá, a su esposa Grecia y a sus familiares al sepelio de Carlos Manzo, en la ciudad de Uruapan, a quienes les externé mis sinceras condolencias”.

“Sé que su asesinato genera muchísima rabia e indignación, todos estamos consternados e indignados, pero vamos a dar la cara y vamos a actuar de inmediato para garantizar que haya justicia y paz para el pueblo de Uruapan”.

Cabe destacar, que el mandatario estatal llegó al lugar acompañado de una numerosa escolta, lo que provocó el enojo de los presentes.

Carlos Manzo recibió 7 disparos

El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado la noche del sábado, minutos después de participar en el tradicional Festival de Velas, realizado en el marco del Día de Muertos, una de las celebraciones más emblemáticas del municipio michoacano.

De acuerdo con los primeros reportes, Carlos Manzo encabezó el encendido simbólico de velas y se retiró del lugar. Sin embargo, regresó poco después para tomarse fotografías con niños y familias que participaban en las actividades. Fue en ese momento cuando hombres armados lo atacaron a balazos.

El edil, quien recibió 7 balazos, fue trasladado de emergencia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde perdió la vida a consecuencia de los impactos de bala.

En el lugar se decomisaron siete casquillos percutidos de bala, y se aseguró un arma corta de calibre 9 milímetros. Sobre los agresores, uno fue abatido y dos más quedaron detenidos, informaron fuentes policiales.

