Siete Disparos, Cámaras de Grabación y Dos Detenidos; las Claves del Asesinato de Carlos Manzo

El sábado 1 de noviembre 2025, alrededor las 20:10 horas, cuando concluía el Festival de Velas, celebración por el Día de Muertos, un hombre vestido con sudadera blanca y pantalón negro disparó en contra del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Estos disparos le quitaron la vida.

Fueron siete detonaciones con un arma de fuego corta calibre 9 mm, las que dispararon en contra del llamado "Bukele de Uruapan".

Tras la agresión, fue trasladado a un hospital donde lamentablemente perdió la vida alrededor de las 21:00 horas.

Video: Condena Gabinete de Seguridad Atentado que Provocó Muerte del Presidente de Uruapan

Claves del asesinato de Carlos Manzo

En conferencia de prensa este domingo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio detalles acerca del crimen cometido en medio de decenas de personas que celebraban Día de Muertos.

El funcionario aseguró que el agresor fue neutralizado en el lugar de lo hechos por elementos de seguridad que resguardaban la zona. Se aseguró un arma, así como los siete casquillos percutidos que corresponden al arma de fuego.

En este ataque, también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien se encuentra fuera de peligro.

El sujeto abatido no contaba con identificación, por lo que la Fiscalía General del Estado realiza los trabajos periciales para confirmar su identidad.

no contaba con identificación, por lo que la Fiscalía General del Estado realiza los trabajos periciales para confirmar su identidad. El arma asegurada está relacionada en dos eventos de agresiones entre grupos delictivos contrarios que operan en la región.

entre grupos delictivos contrarios que operan en la región. Al analizar los videos que se tienen del evento, así como las cámaras de videovigilancia del C5 se ubicó el alojamiento del perpetrador y sus movimientos en el lugar de los hechos.

que se tienen del evento, así como las cámaras de videovigilancia del C5 se ubicó el y sus movimientos en el lugar de los hechos. Se realizan entrevistas a testigos y se solicitaron los videos de tiendas de conveniencia y otros comercios con el fin de recabar más datos que contribuyan a la investigación.

a testigos y se solicitaron los videos de tiendas de conveniencia y otros comercios con el fin de recabar más datos que contribuyan a la investigación. No se descarta ninguna línea de investigación para esclarecer este acto cobarde que arrebató la vida del alcalde.

Seguridad inmediata de alcalde de Uruapan era de Policía Municipal

En la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, se precisó que el edil de Uruapan contaba con protección asignada desde el mes de diciembre de 2024.

En mayo de este año, tuvo un reforzamiento adicional, aunque su seguridad inmediata era proporcionada por personal de la Policía Municipal de su confianza y la Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica, conforme a la petición del presidente municipal, además de dos vehículos oficiales para su resguardo.

García Harfuch indicó que "los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para realizar el ataque".

Video: Harfuch Narró los Hechos de la Muerte del Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán

