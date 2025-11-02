Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Denunció que Criminales Reclutaban a Jóvenes Extranjeros

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado el sábado 1 de noviembre, ganó la alcaldía de Uruapan en Michoacán en las elecciones de 2024, como candidato independiente.

Obtuvo el triunfo por amplia mayoría al encabezar un movimiento independiente llamado “Los del Sombrero”. Manzo era llamado el “Bukele” mexicano y asumió la alcaldía en septiembre del año pasado.

Como presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, denunció en los últimos meses, la situación de violencia que vivía su comunidad y no dudó en enfrentarla.

En entrevista con N+ el pasado 18 de julio, Carlos Alberto Manzo habló sobre la situación de violencia en Uruapan.

"Nosotros estamos muy preocupados por la situación que pasa en nuestro municipio y que pasa en todo el interior del estado de Michoacán. Hace unas semanas en un operativo se encontraron evidencias contundentes y pruebas de que operan grupos armados que están siendo entrenados dentro de esta actividad criminal de la delincuencia organizada, y también tenemos información, señalamientos de los mismos pobladores que muchos de estos integrantes son de nacionalidad colombiana y venezolana”.

A lo largo de 2025, Manzo alzó la voz en diversas ocasiones para demandar al gobierno de México apoyo para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan, esto dijo durante la entrevista.

¿A quién pide ayuda? Se le preguntó.

“Pues al gobierno federal que son las autoridades encargas de combatir este tipo de delitos. Hay que recordar que todo lo que se está encontrando, estas pruebas o evidencias pues son imágenes, video, de grupos paramilitares con armas de uso exclusivo del ejército, inclusive con material de guerra, y que se usan en las guerras como son los fusiles calibre 50, lanzagranadas. Hemos encontrado también pruebas de que hay drones que son utilizados para aventar explosivos en la guerra que tienen grupos criminales en la región”.

“¿Qué es lo que pedimos? Pues bueno, que se utilice la fuerza del estado mexicano, de los centros de inteligencia, la fuerza financiera del país para poner orden y para poner límites a esos grupos que están transgrediendo la paz social y que están cobrando la vida de gente inocente".

Alcalde Carlos Manzo Denunció Violencia y Fue Asesinado Durante Festival en Uruapan

Grupos Criminales reclutan a jóvenes Colombianos y Venezolanos, dijo

También habló de cómo están reclutando a los jóvenes extranjeros.

“Bueno pues hay evidencias de que son jóvenes que vienen de Colombia, Venezuela, desconocemos cómo ingresan, si ingresan bajo documentos falsos o de manera clandestina, o algunos que pueden entrar de manera reglamentaria y ya una vez que están en su estancia en México se enrolan en este tipo de actividades”.

¿Sentía Miedo?

A la pregunta de sí sentía miedo, esto contestó Carlos Alberto Manzo.

“Mira, yo creo que el miedo finalmente no triunfa. En la historia de la vida, en la historia política, en la historia de las luchas, el miedo tarde que temprano se domina”.

A pesar de que contaba con seguridad, la noche del sábado 1de noviembre Carlos Manzo fue asesinado a balazos durante el Festival de las Velas, celebrado en la explanada de la Inmaculada de Uruapan, Michoacán.

Habitantes de Uruapan Rindieron Homenaje al Alcalde Carlos Manzo Asesinado

Historias recomendadas:

CLS