Hoy, 3 de noviembre de 2025, la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C. (AAARMAC) anunció que realizarán un bloqueo y mega marcha en varios puntos del Estado de México (Edomex) y CDMX. En N+ te contamos cuáles son los motivos.

Los transportistas señalaron que la mega marcha tendrá como punto final el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), en N+ te indicamos los Puntos Afectados por Bloqueos en CDMX y toma en cuenta que los protestantes pasarán por los siguientes puntos del Edomex:

Naucalpan.

Toluca.

Cuautitlán Izcalli.

Valle de Bravo.

Lerma.

Santiago Tianguistenco.

Tepotzotlán.

Jilotepec.

Atlacomulco.

Coyotepec.

Video: ¿Por Qué los Bloqueos se Han Convertido en Única Forma de Atender Protestas Ciudadanas?

Nota relacionada: Transportistas Anuncian Mega Marcha Este Lunes 3 de Noviembre de Edomex A CDMX.

¿Por qué habrá una mega marcha de transportistas hoy?

Este lunes, los transportistas exigirán justicia por la desaparición de su compañero Fernando Galindo Salvador, quien desapareció el pasado 30 de octubre de 2025, fue visto por última vez en el municipio de Jilotepec, Estado de México.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Edomex compartió que Fernando de 69 años es de complexión delgada, tiene cara ovalada, cabello corto con canas, nariz aguileña, bigote, como señas particulares tiene una cirugía en la muñeca de la mano derecha. En caso de tener alguna información compartieron los siguientes teléfonos 800 509 09 27 y 800 216 0361.

Los transportistas por medio de un comunicado señalaron que ya no pueden seguir siendo víctimas de la impunidad y que exigen respuestas a las autoridades para garantizar su seguridad.

Exigimos justicia, seguridad y la presentación con vida de nuestro compañero Fernando Galindo.

Las protestas comenzarán a partir de las 7:00 de la mañana, también acusaron que la seguridad fue rebasada, y que su compañero Fernando Galindo fue secuestrado por el crimen organizado.

Historias recomendadas:

FBPT