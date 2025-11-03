Mega Marcha de Transportistas Hoy: Puntos Afectados por Bloqueos en CDMX

¡Toma precauciones! Hoy, 3 de noviembre de 2025, transportistas saldrán nuevamente a las calles para realizar una mega marcha rumbo a la Ciudad de México (CDMX), por lo que las autoridades advirtieron sobre la afectación en varias vialidades.

Ante ello, aquí te informamos sobre los puntos afectados por la nueva movilización en la capital mexicana, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades cotidianas.

También puedes consultar todos los canales de N+ para conocer la situación en autopistas, avenidas y el transporte público, en caso de accidentes, bloqueos u otras afectaciones.

Zona afectada por marcha de transportistas

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se trata de una caravana de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana.

Durante el día, los miembros de la organización partirán desde distintas vías de acceso a la Ciudad de México, en las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, principalmente.

Los transportistas partirán en mega marcha rumbo al Zócalo de la CDMX, por lo que se prevé afectación en varias entradas a la capital mexicana.

¿Qué demandan los transportistas?

El mega bloqueo de los manifestantes es para exigir a los tres niveles de Gobierno, la búsqueda y aparición con vida de un agremiado, desaparecido en el municipio de Jilotepec de Molina Enríquez, Estado de México.

Además de alto a los delitos de extorsión y secuestro que sufren a diario personas pertenecientes al gremio del autotransporte, según indicaron.

En un comunicado, la alianza denunció la desaparición de Fernando Galindo, originario de Jilotepec. "Exigimos a los tres niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, su intervención inmediata para localizarlo con vida", precisaron.

Ante ello, anunció la mega marcha hacia la Plaza de la Constitución, en el Centro de la CDMX, desde estos puntos:

Jilotepec

Atlacomulco

Toluca

Lerma

Santiago Tianguistenco

Valle de Bravo

Naucalpan

Cuautitlán Izcalli

Coyotepec

Tepotzotlán

Transportistas en la caseta de Tepotzotlán

Antes de las 07:00 horas, transportistas de Jilotepec comenzaron a concentrarse a la altura de la caseta de Tepotzotlán, en la autopista México-Querétaro.

Ante ello, desde tempranas horas comenzó a registrarse intenso caos vial en dicho punto de la Zona Metropolitana del Valle de México.

También Caminos y Puentes Federales (Capufe) pidió manejar con precaución ante la carga vehicular en ambos sentidos de la autopista, en la Plaza de Cobro de Tepotzotlán.

