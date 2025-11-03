Las Marchas del 3 de Noviembre en CDMX; Consulta en qué Vialidades Habrá Protestas.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 3 de noviembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan una marchas, una caravana, 6 concentraciones y 3 eventos de esparcimiento durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Colectivo "Voces de la ausencia, familias de víctimas de feminicidio y desaparición". Saldrán del Zócalo al Monumento a Cuauhtémoc en Paseo de la Reforma.

Se manifestarán en memoria de mujeres víctimas de violencia de género y feminicidio, así como para exigir justicia y reparación del daño.

Caravana

Durante el día. Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana. Se concentrarán en distintas vías de acceso a la Ciudad de México con destino al Zócalo.

Exigen la búsqueda y aparición con vida de un agremiado, desaparecido en el Municipio de Jilotepec de Molina Enríquez, Estado de México; así como un alto a los delitos de extorsión y secuestro que dicen sufrir.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Sindicato Mexicano de Electricistas. Se reunirán frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Centro Histórico.

Realizarán un mitin en contra de la Política de Privatizaciones, anunciada por la Secretaría de Energía.

Miguel Hidalgo

08:00 Horas. Familiares y amigos de una víctima de feminicidio. Acudirán a la Embajada de Francia en Campos Elíseos No. 339, colonia Polanco.

Exigirán justicia para una víctima de feminicidio, así como la reparación del daño a las víctimas indirectas.

Eventos de esparcimiento

Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo

Exhibición de alebrijes monumentales en Paseo de la Reforma

Expo Beauty Show en Centro Banamex a partir de las 09:00 horas

Para conocer la información completa publicada por la SSC-CDMX acerca de las actividades previstas para este 27 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

