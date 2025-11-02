Caen 8 por Irrumpir y Dañar Palacio de Gobierno de Michoacán por Asesinato de Carlos Manzo.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó la detención de ocho personas implicadas en los destrozos del Palacio de Gobierno de la entidad, en Morelia, que realizaron manifestantes ante el asesinato del alcalde Uruapan, Carlos Manzo.

En un comunicado, la dependencia dijo que inició una carpeta de investigación debido a los daños en la sede del Ejecutivo estatal y que los detenidos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público durante la noche de este domingo 2 de noviembre.

De acuerdo con la dependencia, el grupo de inconformes causó afectaciones en 16 áreas, entre ellas, el acceso principal del Palacio de Gobierno, por lo que acudieron agentes para las investigaciones pertinentes.

Esta tarde, la Fiscalía Regional fue notificada sobre el ingreso de un grupo de personas a las instalaciones de Palacio de Gobierno, lugar donde, de acuerdo al reporte preliminar, causaron daños en 16 áreas, además de la puerta principal, por lo que se desplazó personal pericial a realizar las diligencias correspondientes

Los arrestos fueron llevados a cabo por personal de la policía estatal. Se trata de cinco hombres y tres mujeres, quienes deberán responder por los destrozos de esta tarde en la capital de la entidad.

" La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puso a disposición del Ministerio Público a quienes fueron identificados como Mario Emmanuel 'N', Raúl 'N', Juan Carlos 'N', Pedro Rodrigo 'N', Mauricio 'N', Nidia Georgina 'N', Kitzia Jahari 'N' y Alma 'N', por lo que en el término de ley se habrá de resolver su situación jurídica conforme a derecho", añadió la dependencia encabezada por Carlos Torres Piña.

¿Cómo fue la protesta en el Palacio de Gobierno de Michoacán?

La tarde de este domingo, manifestantes ingresaron al Palacio de Gobierno para exigir justicia y seguridad para las y los habitantes de Uruapan, debido al asesinato de Carlos Manzo durante la noche del 2 de noviembre, tras encabezar el Festival de las Velas en el Centro Histórico del municipio.

De acuerdo con la FGE, el grupo de inconformes causó afectaciones en 16 áreas. Foto: Cuartoscuro.

Después del funeral de Manzo, centenares de personas se dieron cita en el centro de la localidad para realizar una manifestación pacífica en la que pidieron paz en el estado, con el puño en alto y el grito de "justicia".

Posteriormente, se acercaron a la sede del Ejecutivo local, donde pegaron carteles al exterior con mensajes en los que expresaron sus exigencias.

Fue alrededor de las 18:00 horas, mientras se realizaban intervenciones en el palacio de Uruapan, cuando un grupo de elementos de policías antimotines llegó al edificio de gobierno estatal y, con ayuda de escudos y gases, dispersaron a los manifestantes, según se captó en videos publicados en redes sociales.

Los inconformes, algunos de ellos encapuchados, prendieron fuego y rompieron mobiliario. Un sujeto vestido de negro y cubierto del rostro, provocó un incendio en uno de los accesos al edificio gubernamental.

Asimismo, arrojaron muebles desde los balcones e incluso se reportó el lanzamiento de bombas molotov. Según informes locales, los manifestantes ingresaron a las oficinas del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, donde causaron daños.

Los agentes realizaron detenciones al interior del palacio de gobierno, mientras que al exterior seguían las protestas, acompañadas de banda de guerra. Luego de los actos vandálicos, policías resguardaron el inmueble.

Más tarde, se realizó una caminata en calles de Uruapan para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo.

Alrededor de las 19:00 horas, llegó el cortejo fúnebre al panteón Municipal San Juan Evangelista, donde se realizó la sepultura del que era conocido como "el alcalde del sombrero".

