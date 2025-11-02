Balacera en Afuera de Panteón en San Francisco Culhuacán Deja 2 Muertos

Dos personas murieron y una más resultó herida tras una agresión directa registrada la tarde de este domingo afuera del panteón ubicado en la esquina de las calles Hidalgo y Santa Ana, en la colonia San Francisco Culhuacán, alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, las víctimas se encontraban en el lugar cuando los tripulantes de una motocicleta se aproximaron y dispararon de manera directa contra ellas para después huir del sitio. Elementos policiales acudieron al punto tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego.

Paramédicos confirmaron la muerte de dos personas en el lugar, mientras que una tercera víctima, con heridas de gravedad, fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica. La zona fue acordonada por agentes de la SSC y personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina para realizar las diligencias correspondientes.

Balacera en San Francisco Culhuacán: Movilización de SSC CDMX tras Ataque

Ataque, ligado con un grupo criminal de la zona

Los primeros indicios apuntan a que el ataque podría estar relacionado con un grupo delictivo que opera en la zona, según fuentes policiales. El agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso y lesiones por arma de fuego.

Como parte de las labores para ubicar a los responsables, autoridades revisan las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Sur y del C5 capitalino, con el objetivo de rastrear la ruta de escape de los agresores y obtener su identificación.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por estos hechos, mientras las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el móvil del ataque.

