La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana denunció la desaparición de Fernando Galindo en Jilotepec, Estado de México. Los transportistas han anunciado una marcha el próximo 3 de noviembre que partirá hacia el Zócalo desde varios puntos del Estado de México.

piden la intervención inmediata de los tres órdenes de gobierno para hallar con vida a intervención inmediata a su compañero. Planean una marcha desde varios puntos del Estado de México hacia el Zócalo este lunes 3 de noviembre.

Transportistas del Edomex marcharán por desaparición de compañero

Integrante de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C denunciaron la desaparición del agremiado Fernando Galindo, quien es originario de Jilotepec, en el Estado de México. Los transportistas han exigido en un comunicado la intervención de las autoridades de los tres órdenes de gobierno:

Exigimos a los tres niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, su intervención inmediata para localizarlo con vida.

Además, los transportistas han señalado que marcharán el próximo 3 de noviembre hacia el Zócalo de la Ciudad de México por la desaparición de su compañero. Además, el comunicado denuncia una ola de inseguridad, que incluye secuestros y extorsiones en contra de los transportistas.

Ante la ola de inseguridad, extorsiones y secuestros que afectan a transportistas y mexiquenses, anunciamos una megamarcha rumbo al Zócalo capitalino este lunes 3 de noviembre.

¿Qué fecha y horario tendrá la marcha de transportistas del 3 de noviembre?

Según el comunicado, la protesta del lunes 3 de noviembre partiría en caravana desde al menos diez municipios del Estado de México. La marcha de transportistas se dirigirá hacia la Plaza de la Constitución, en el Centro de la Ciudad de México, desde estos puntos:

Jilotepec

Atlacomulco

Toluca

Lerma

Santiago Tianguistenco

Valle de Bravo

Naucalpan

Cuautitlán Izcalli

Coyotepec

Tepotzotlán

Los transportistas no indicaron en el comunicado la hora exacta a la que iniciarían las manifestaciones por la desaparición de Fernando Galindo. No obstante, se anticipa que las movilizaciones inicien desde la mañana del lunes. La asociación terminó su comunicado con la exigencia de que regreso con vida su compañero:

Nuestra exigencia es clara: ¡Queremos con vida a Fernando Galindo y un alto a la inseguridad en el Estado de México!

