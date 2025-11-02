Vecinos Denuncian Socavón por Fuga de Agua en Santa María Aztahuacán, Iztapalapa

Vecinos de Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa, denunciaron la formación de un socavón por una fuga de agua. La calle Ignacio Allende es intransitable debido al socavón y las reparaciones inconclusas a su alrededor.

Desde un mes, vecinos de Santa María Aztahuacán han visto cómo la calle Ignacio Allende ha quedado bloqueada ante un socavón acompañado de una fuga de agua. Según señalan los habitantes de esta colonia en Iztapalapa los trabajos inconclusos de reparación solo han agravado la oquedad, que se ha ampliado.

La calle ha quedado bloqueada por el socavón y por los materiales y el cascajo que han acompañado a los trabajos inconclusos de reparación. Durante estas semanas se han desperdiciado miles de litros de agua potable que aún corren por la fuga no atendida en la tubería.

Los vecinos denuncian que esta fuga de agua ocurre en una de las alcaldías que más padece la escasez de agua.

Video: Socavón por Fuga de Agua en Calle Ignacio Allende en Colonia Santa María Aztahuacán, CDMX

Fuga apareció hace seis meses

Según declararon a N+, la primera fuga en la calle Ignacio Allende apareció hace seis meses. Desde entonces, la zona se ha llenado de varias fugas y no todas han sido atendidas en su totalidad. Al respecto un vecino de Santa María Aztahuacán declaró:

Esta situación apareció desde hace seis meses con unas fugas de agua aquí adelante. Después se complicó, se hizo una fuga adelante, con el tubo principal que es de 44 pulgadas. Después se quedó en daño pasivo, no la habían arreglado.

Además, los vecinos de Santa María Aztahuacán denuncian que todos los días la fuga desperdicia agua potable por la mañana. Por la tarde, el agua se estanca y se producen malos olores. Al respecto, un vecino declaró a N+:

Desde hace dos semanas, diario, diario, entre las 4 de la mañana y 9, sale el agua. Pero demasiada agua.

Los habitantes de esta colonia piden la intervención inmediata de las autoridades para reparar la fuga y tapar el socavón. No solo quieren que se corrija la falta de suministro de agua, también desean volver a transitar por su cuadra.

