Así Quedó la Tienda de Conveniencia en Hermosillo tras Explosión que Dejó a 23 Muertos

Una tragedia se presentó en el centro de Hermosillo, Sonora, el pasado sábado 1 de noviembre, luego de que se registrara una fuerte explosión en el cruce de las calles Dr. Noriega y Matamoros, en una tienda de conveniencia.

Las autoridades han confirmado un saldo de 23 personas fallecidas y 12 personas lesionadas a causa del incidente.

La zona del siniestro se encuentra acordonada, con la presencia de personal y vehículos de emergencia, y muestra restos de un vehículo dañado cerca del perímetro, el lugar está acordonado, con la presencia de cuerpos de seguridad.

En el sitio, los ciudadanos han comenzado a dejar coronas, flores y veladoras para honrar la memoria de las víctimas que perdieron la vida en este terrible suceso, ocurrido en vísperas del Día de Muertos.

Fiscalía General de Justicia de Sonora continúa con las investigaciones

Hasta el momento, las autoridades continúan con las labores de esclarecimiento en la zona.

La Fiscalía General de Justicia del Estado está llevando a cabo los peritajes correspondientes para determinar las causas exactas.

La principal hipótesis informada por la Fiscalía es que la explosión se originó por la falla de un transformador de energía.

Se espera que conforme avancen las investigaciones, las autoridades informen sobre la situación y los detalles que aclaren este incidente.

con información de Gustavo Moreno.

