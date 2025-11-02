Así Vivieron Comerciantes Explosión en Tienda en Centro de Hermosillo, Sonora

La tarde del sábado 1 de noviembre, tras una explosión un trágico incendio acabo con la vida de 23 personas en una tienda de conveniencia en las calles Dr. Noriega y Matamoros, en el centro de Hermosillo, Sonora.

Hasta el momento autoridades continúan trabajando en el esclarecimiento de los hechos, de igual manera se realizan peritajes por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Algunos de los comerciantes que se ubicaban en la zona, narraron cómo fue el momento de la explosión y lo que se vivió en esos momentos de incertidumbre.

Nubia Monge trabaja en el centro como estilista y cuenta cómo vivió este trágico incendio

En medio de la conmoción por la tragedia ocurrida en el centro de Hermosillo, Nubia Monge, una estilista que trabaja en la zona compartió su testimonio, narrando los momentos previos al incendio.

Nubia se encontraba trabajando en el momento de la tragedia, relató que el incendio ocurrió minutos después de que se registraran fallas en el suministro eléctrico de toda la zona.

Todos estaban quejando porque nos quedamos sin luz todo el centro. Y se regresó la luz, se volvió a ir la luz otra vez y volvió a regresar.

La mujer confesó que ella misma estuvo a punto de ingresar al establecimiento afectado, ya que iba a comprar un producto.

Yo tenía pensado venir a la tienda. Me gustan mucho los jugos de coco, de Waldos, y unos minutos antes de la tragedia yo iba a entrar cuando de repente miré que la gente pues empezó a correr por la explosión que hubo.

Describió cómo los hechos sucedieron rápidamente, indicó que el denso humo comenzó a salir muy fuerte desde el interior de la tienda, por lo que las personas que pudieron, corrieron alejándose del sitio.

La situación escaló rápidamente, pues no tardó mucho tiempo como para que explotaran los autos que se encontraban estacionados afuera de la tienda.

Nubia expresó su tristeza y relacionó esta tragedia con el Día de Muertos.

Qué tristeza que muchas de las personas que vinieron a la tienda, vinieron a comprar sus florecitas para el día de mañana ir al cementerio sin saber que esas personas también las van a enterrar en el cementerio. Para toda la gente les doy mis condolencias por lo sucedido, lo siento en el alma.

