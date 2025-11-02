Explosión en Hermosillo: Fiscal Asegura Avances Significativos en Entrega de Cuerpos a Familias
El Fiscal de Sonora, Gustavo Romulo Salas, aseguró que hasta el momento se ha logrado un avance significativo en la entrega de cuerpos a familiares de las víctimas que dejo el trágico incendio.
Autoridades de seguridad del gobierno del Estado y del ayuntamiento de Hermosillo sostienen una reunión en Palacio de Gobierno por convocatoria de la Secretaria de Gobierno para hacer una revisión de las condiciones y circunstancias de la atención al incendio registrado el pasado sábado en un comercio del centro de la ciudad.
Noticia Relacionada: Así Vivieron Comerciantes Explosión en Tienda en Centro de Hermosillo, Sonora
Gustavo Rómulo Salas Chávez, Fiscal General de Justicia del Estado dijo que hasta el momento hay avances significativos en la entrega de los cuerpos a los familiares de las víctimas, así como la revisión de los trabajos en materia de salud.
Peritos especiales no han podido ingresar a la tienda: Fiscal
Detalló que los peritos especiales no han podido ingresar al inmueble a realizar las investigaciones y recolección de indicios que lleven a establecer las causas del siniestro.
con información de Ángel Lozano.
