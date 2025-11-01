Explosión en Tienda de Conveniencia en Hermosillo, Sonora; Autoridades Descartan Atentado

A través de un comunicado el Gobierno de Sonora descartó que el origen de la explosión de una tienda de conveniencia ubicada entre las calles Dr. Noriega y Matamoros ubicada en el centro de Hermosillo fuera un atentado o ataque contra civiles.

Las autoridades descartaron por completo que se trate de un evento deliberado y aseguran que los equipos de emergencia continúan en el lugar realizando labores e rescate y evaluación de daños.

Hasta el momento las investigaciones siguen en curso para determinar el origen del siniestro que dejó a personas sin vida.

Ayuntamiento de Hermosillo suspende desfile y actividades tras incendio en tienda de conveniencia

El H. Ayuntamiento de Hermosillo, a través del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), ha anunciado la suspensión de todas las actividades artísticas y culturales programadas para hoy, 1 de noviembre en señal de luto y solidaridad tras el lamentable incendio ocurrido en una tienda de conveniencia del Centro de la ciudad.

Los eventos cancelados en la Plaza Zaragoza, se realizaban en el marco del VII Festival Tradicional de Día de Muertos. Entre las actividades suspendidas se encuentran el Concurso y la Marcha de las Catrinas.

En un comunicado oficial, el Ayuntamiento expresó su profundo sentir:

Nos unimos al sentimiento de tristeza que embarga a nuestra comunidad y reiteramos nuestro compromiso con el bienestar y la seguridad de todas y todos los hermosillenses.

Finalmente, el IMCA agradeció la comprensión de los ciudadanos y los artistas participantes, destacando que esta suspensión es una respuesta de respeto y empatía que distingue a la comunidad en un momento tan difícil.

