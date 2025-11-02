Maduro Tiene los Días Contados como Presidente de Venezuela, Dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que cree que los días de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela están contados, aunque no respondió si planea o no realizar ataques terrestres en el país sudamericano.

En entrevista con CBS, el mandatario estadunidense respondió a la pregunta "¿Están contados los días de Maduro como presidente?".

"Yo diría que sí. Creo que sí", dijo respecto al mandato de su homólogo, a quien su administración ha acusado de liderar el Cártel de los Soles.

Sin embargo, al recibir la pregunta de si se prevén posibles ataques terrestres en Venezuela, Trump no dio una respuesta concreta.

No te digo eso. O sea, no digo que sea verdad o mentira, pero ya sabes, no me inclinaría a decir que haría eso porque no hablo con un periodista sobre si voy a ir a atacar o no.

Por su parte, Maduro reiteró sus acusaciones en contra de Estados Unidos de tratar de imponer una narrativa “extravagante” para justificar un ataque contra Venezuela.

Los estadounidenses “siempre nos quieren imponer un relato, una narrativa”, señaló Maduro durante la clausura de un encuentro de parlamentarios del Caribe por la paz celebrado en Caracas.

Tensiones EUA-Venezuela

Las declaraciones del presidente estadounidense llegan en medio de las crecientes tensiones de su administración con el gobierno de Maduro. Los roces no solo se ha quedado en el discurso, pues en las últimas semanas han sumado más 15 ataques estadounidenses contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico.

Además, el pasado 26 de octubre, un buque de guerra arriba a Trinidad y Tobago, cuyo territorio se ubica frente a Venezuela.

Con información de AP.

