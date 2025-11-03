¿Cómo Está la Autopista México-Querétaro Hoy? Reporte de Capufe por Cierres en la Carretera

La autopista México-Querétaro amaneció hoy, 3 de noviembre de 2025, con afectaciones. En N+ te decimos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país, para que tomes precauciones.

Este lunes, se reportan incidentes que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy?

De acuerdo con los más recientes reportes de N+, Capufe y Guardia Nacional (GN), así está el tránsito en la México-Querétaro hoy:

Antes de las 7:00 horas, un grupo de transportistas comenzó a reunirse en la México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán, para exigir mayor seguridad, denuncian que uno de sus compañeros está desaparecido. Se prevé que se dividan en dos contingentes, uno saldrá en dirección a la CDMX y otro hacia Jilotepec.

A las 7:24 horas, se reportó carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

A las 8:19 horas, se reporta cierre de circulación en el km 56, en en dirección a la CDMX, por presencia de manifestantes.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN🔴 #AutMéxicoQuerétaro, km 56. Cierre a la circulación en en dirección CDMX por presencia de manifestantes. Toma tus precauciones.

Consulta la ubicación aquí: https://t.co/lCZjWCkHwl — CAPUFE (@CAPUFE) November 3, 2025

