¿El Día de Acción de Gracias 2025 se Celebra en México? Así se festeja el Thanksgiving

Estamos en los últimos meses del 2025, por lo que se acercan importantes celebraciones en México y Estados Unidos de América (EUA), que dan paso a las fiestas navideñas, entre ellos el Día de Acción de Gracias. Te decimos si también aplica en México.

En N+ ya te contamos cuándo es Día de Acción de Gracias o conocido como Thanksgiving en Estados Unidos.

¿El Día de Acción de Gracias se celebra en México?

El Día de Acción de Gracias es uno de los días festivos más importantes a nivel nacional en Estados Unidos, un día para celebrar en familia, sin embargo, no se celebra en México.

Se sabe que es la época del año cuando la gente viaja más en l país para estar con sus seres queridos.

Además, da paso al Black Friday (o viernes negro), que este año será el 28 de noviembre, y da inicio a las compras para la temporada navideña con grandes rebajas.

Cabe recordar que el México tenemos El Buen Fin, será del 13 al 17 de noviembre, se trata de la temporada de ofertas y descuentos más esperada del año en el país. La edición de este año no solo destacará por la promoción de productos "Hecho en México", sino porque también será la más larga desde 2022, es decir, se extenderá un día más.

Origen del Día de Acción de Gracias

De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias tiene su origen en 1621, cuando los colonos ingleses de Plymouth (parte del actual estado de Massachusetts) y los nativos americanos de la zona, celebraron su primera cosecha exitosa, después de un duro invierno (1920-1621).

Durante la celebración de tres días, los colonos y nativos compartieron pavo, calabazas y frutas secas, como motivo de celebración y gratitud.

En 1789, el presidente George Washington declaró el Día de Acción de Gracias como festividad nacional; y ese año se celebró el jueves 26 de noviembre. Pero durante años en cada estado la festividad se celebró en días diferentes.

En 1863, el presidente Lincoln proclamó el último jueves de noviembre como el Día Nacional de Acción de Gracias.

Fue en 1941, el Congreso decretó ese día como feriado oficial.

