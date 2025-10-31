¿Es Festivo el Lunes 3 de Noviembre 2025? Este Día Será el Penúltimo Feriado del Año en México

El Día de Muertos 2025 se está celebrando en México y debido a que las festividades cayeron en fin de semana, muchas personas se preguntan si se recorren al lunes y si el 3 de noviembre es feriado, y acá te explicamos qué dice la Ley Federal del Trabajo (LFT) sobre el penúltimo día de descanso obligatorio del año.

Luego de que se anunciara que este lunes no hay clases en algunas escuelas de todos los niveles educativos, los mexicanos tienen la duda de por qué se dio el día libre y si esta medida también aplica para los trabajadores.

¿El 3 de noviembre es festivo?

Pese a que el Día de Muertos es una de las festividades más representativas en México, el 1 y 2 de noviembre de 2025 no están contemplados en los días de descanso obligatorio de la Ley Federal del Trabajo.

De esta manera, las fechas en las que se celebra el Día de Muertos no se recorren para el lunes 3 de noviembre, de modo que este día no es festivo, por lo que esta no es la razón de que no haya clases y actividades en algunas partes del país.

¿En dónde es festivo el 3 de noviembre en México?

El gobierno de Colima declaró como días de asueto los lunes 3 y 10 de noviembre, además del viernes 14 de noviembre, para que las personas puedan disfrutar de la Feria de Todos los Santos 2025.

Esta fiesta organizada por el Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones del Estado de Colima (Iffecol) se llevará a cabo del 31 de octubre al 17 de noviembre y contará con diferentes actividades artísticas, culturales y familiares.

¿Qué lunes es festivo en noviembre 2025?

Para el resto del país, el 3 de noviembre no será feriado, pero este mes sí habrá un festivo que se recorre al lunes y se trata del 17 de noviembre de 2025, en el cual se celebrará el Aniversario de la Revolución Mexicana.

Este día de descanso obligatorio es el penúltimo del año y será en este fin de semana cuando los mexicanos tendrán un puente de tres y cuatro días, en el caso de los estudiantes de educación básica, regresando a las actividades cotidianas para el 18 de noviembre.

