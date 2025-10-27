¿Por Qué No Hay Clases el Viernes 31 de Octubre 2025? Motivo del Puente en Halloween

Atención, papás. La Secretaría de Educación Pública ya dio a conocer por qué no habrá clases el próximo viernes 31 de octubre de 2025 en México. Y en N+ te detallamos a conocer el motivo detrás del puente de Halloween.

Dada la cercanía con el Día de Muertos, que en México se celebra el 1 y 2 de noviembre de 2025, los estudiantes y sus papás se preguntaron si habría suspensión de labores académicas esta semana y cuánto duraría.

Por lo que en N+ te explicamos ¿Hay Puente por Día de Muertos 2025? Este Día de Octubre No Habrá Clases, Según Calendario SEP, y para que no te pierdas ninguno de los eventos con motivo de esta festividad, exploramos Todos los Desfiles, Marchas y Procesiones por Día de Muertos 2025 en CDMX: Fechas y Lugares.

Video: Qué Debe Llevar Ofrenda Elementos Día de Muertos Significado

Este año el 1 de noviembre, que se celebra el Día de Todos los Santos, cae en sábado, mientras que el Día de Muertos que se conmemora el 2 de noviembre es domingo. Por lo que ese día también se puede visitar la Ofrenda Monumental 2025 en el Zócalo de CDMX, Este Es el Ultimo Día para Visitarla.

¿Por qué no habrá clases el próximo 31 de octubre de 2025 y para quiénes aplica?

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026, el viernes 31 de octubre de este año no hay clases debido a que los docentes y directivos de las escuelas participarán en una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Esta condición aplica para estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional de México.

De modo que los estudiantes disfrutarán de un fin de semana largo y festivo. Es decir que el último día de clases será el jueves 30 de octubre. Y deberán reincorporarse a sus labores el lunes 3 de noviembre.

El 31 de octubre de 2025 los niños podrán participar en actividades de Halloween. Foto: Cuartoscuro.

En la actualidad Halloween es una de las festividades más esperadas por los mexicanos, dado que pueden disfrazarse y participar en distintas actividades. Si tienes dudas, te aclaramos ¿Cuándo se Piden Dulces en México, en Halloween o Día de Muertos? Sal por tu Calaverita Este Día

Su origen se remonta al Festival Samhain de los antiguos celtas, que celebraban el fin de la cosecha y el año nuevo. Según sus creencias el 31 de octubre, la línea entre el mundo de los vivos y los muertos se difuminaba, permitiendo que las almas regresaran.

¿Cuándo será el próximo puente escolar, según el Calendario SEP?

Según el Calendario Oficial publicado por la SEP, el próximo puente escolar será el lunes 17 de noviembre de 2025. Ello, con motivo del aniversario de la Conmemoración del Día de la Revolución Mexicana, cuya fecha es el 20 del mismo mes.

De modo que faltan poco más de dos semanas para que estudiantes y docentes puedan disfrutar de un descanso obligatorio.

