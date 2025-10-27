¿A Quién Se Pone la Ofrenda el 28 de Octubre 2025? Estas Almas Llegan por Día de Muertos

Las celebraciones por el Día de Muertos 2025 han comenzado en México, y muchas personas ya están poniendo los altares para sus seres queridos, por lo que acá te contamos qué almas llegan el 28 de octubre a las ofrendas, de acuerdo con las tradiciones en diferentes estados.

En esta festividad se tiene la creencia de que los difuntos visitan el mundo de los vivos para reunirse con sus familiares y disfrutar de los alimentos colocados en las ofrendas preparadas en su honor.

Sin embargo, de acuerdo con las tradiciones, cada tipo de alma llega en una fecha específica en el Día de Muertos, que abarca desde el 27 de octubre hasta el 2 de noviembre, por lo que en los altares se ponen distintos elementos para recordar a aquellos que se adelantaron en el camino.

¿Qué almas llegan el 28 de octubre 2025?

De acuerdo con las tradiciones del Día de Muertos, el 28 de octubre se dedica a aquellos que perdieron la vida de forma trágica, por violencia, en un accidente o por suicidio. Por ello, en algunas partes de México esta fecha recibe el nombre del "Día de los Matados".

De esta manera, las personas que perdieron a un familiar o ser querido de manera trágica, como en un accidente vehicular, en un asalto, asesinados, quemados, etc., pueden dedicar las ofrendas en esta fecha específica.

¿A qué hora llegan los difuntos el 28 de octubre 2025?

Si bien no hay un horario exacto de llegada, las tradiciones apuntan a que los difuntos accidentados o asesinados regresan a este plano en la madrugada del 28 de octubre de 2025 y se quedan a disfrutar de sus altares hasta la noche.

Cabe señalar que aunque los difuntos que murieron de forma trágica se recuerdan el 28 de octubre, también pueden honrarse el 2 de noviembre, día en el que se celebra a los difuntos adultos o el 1 de noviembre, en caso de que sean niños.

¿Qué se pone en la ofrenda del 28 de octubre 2025?

Debido a que se considera que las almas de los difuntos accidentados o asesinados necesitan una ofrenda especial para guiarlas en su trayecto y brindarles un recibimiento cálido, estos son los elementos que se pueden poner en los altares:

Agua

Sal

Velas y veladoras

Copal e incienso

Flores

Petate

Pan

Cruz de ceniza

Papel picado

Retrato del difunto

Comida y calaveritas de azúcar

De esta manera, si perdiste a un familiar o ser querido de forma trágica, por accidente o violencia, ya sabes qué puedes colocar en la ofrenda para recordarle de una forma especial este martes 28 de octubre 2025.

